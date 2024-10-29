У Швеції заявили, що зупиняють співпрацю з владою Грузії

Люди на акції протесту в Грузії. Фото GettyImages

В уряді Швеції заявили, що призупинили усю пряму співпрацю з владою Грузії, проте фінансування проєктів громадських організацій продовжиться.

Джерело: "Європейська правда", коментар міністра зовнішньої торгівлі та міжнародної співпраці розвитку Бенжаміна Дузи у Dagens Nyheter

Деталі: Міністр сказав, що Швеція зупиняє пряму співпрацю з урядовими відомствами Грузії і це рішення було ухвалене ще до голосування 26 жовтня через тривалий демократичний відкат у країні, зокрема ухвалення скандального закону про "іноагентів".

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"Йдеться, серед іншого, про співпрацю між податковими органами, що ми вважаємо недоречним за теперішніх обставин", – зазначив Бенджамін Дуза.

Він додав, що Стокгольм готовий відновити співпрацю, якщо Грузія знову змінить курс – що виглядає малоймовірним, доки "Грузинська мрія" залишається при владі.

"Якщо далі з’ясується, що Грузія серйозно сприймає свій рух до ЄС і цінує відносини з Євросоюзом – двері Швеції відкриті", – сказав міністр.

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Загальна шведська допомога для Грузії сягала 190 млн шведських крон на рік. У 2024 році 25 млн крон (понад 2 млн євро) перерозподілили для проєктів громадянського суспільства.

"Ці кошти спрямовуються передусім на підтримку громадянського суспільства фінансовими ресурсами і юридичними спроможностями, щоб вони могли продовжувати працювати, попри запроваджені законодавчі обмеження", – сказав Бенджамін Дуза.

США після виборів попередили Грузію про можливі наслідки, якщо уряд не змінить антизахідний курс.

У Єврокомісії зазначили, що ЄС орієнтуватиметься на фінальну доповідь міжнародних спостерігачів у своїй оцінці грузинських виборів. Водночас у заявах окремих країн глави МЗС та лідери висловили стурбованість фактами, які згадали спостерігачі у проміжній доповіді.

Як повідомлялось, опозиційні партії не визнають результати парламентських виборів, заявляючи, що "Грузинська мрія" їх "вкрала". Напередодні під час великого протесту у Тбілісі грузинська опозиція озвучила вимоги, зокрема щодо повторних виборів.

Читайте детальніше у статті: Тбілісі кличе на допомогу: як пройшли вибори у Грузії й чи зважиться Захід підтримати протести