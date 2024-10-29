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В Швеции заявили, что останавливают сотрудничество с властями Грузии

Мария Емец, Алена МазуренкоВторник, 29 октября 2024, 10:18
В Швеции заявили, что останавливают сотрудничество с властями Грузии
Люди на акции протеста в Грузии. Фото GettyImages

В правительстве Швеции заявили, что приостановили все прямое сотрудничество с властями Грузии, однако финансирование проектов общественных организаций продолжится.

Источник: "Европейская правда", комментарий министра внешней торговли и международного сотрудничества развития Бенжамина Дузы в Dagens Nyheter

Детали: Министр сказал, что Швеция останавливает прямое сотрудничество с правительственными ведомствами Грузии и это решение было принято еще до голосования 26 октября из-за длительного демократического отката в стране, в частности принятия скандального закона об "иноагентах".

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"Речь идет, среди прочего, о сотрудничестве между налоговыми органами, что мы считаем неуместным в нынешних обстоятельствах", – отметил Бенджамин Дуза.

Он добавил, что Стокгольм готов возобновить сотрудничество, если Грузия снова изменит курс – что выглядит маловероятным, пока "Грузинская мечта" остается у власти.

"Если дальше выяснится, что Грузия серьезно воспринимает свое движение в ЕС и ценит отношения с Евросоюзом – двери Швеции открыты", – сказал министр.

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Общая шведская помощь для Грузии достигала 190 млн шведских крон в год. В 2024 году 25 млн крон (более 2 млн евро) перераспределили для проектов гражданского общества.

"Эти средства направляются прежде всего на поддержку гражданского общества финансовыми ресурсами и юридическими возможностями, чтобы они могли продолжать работать, несмотря на введенные законодательные ограничения", – сказал Бенджамин Дуза.

США после выборов предупредили Грузию о возможных последствиях, если правительство не изменит антизападный курс.

В Еврокомиссии отметили, что ЕС будет ориентироваться на финальный доклад международных наблюдателей в своей оценке грузинских выборов. В то же время в заявлениях отдельных стран главы МИД и лидеры выразили обеспокоенность фактами, которые упомянули наблюдатели в промежуточном докладе.

Как сообщалось, оппозиционные партии не признают результаты парламентских выборов, заявляя, что "Грузинская мечта" их "украла". Накануне во время большого протеста в Тбилиси грузинская оппозиция озвучила требования, в частности относительно повторных выборов.

Читайте подробнее в статье: Тбилиси зовет на помощь: как прошли выборы в Грузии и решится ли Запад поддержать протесты.

ГрузияШвециявиборыЕС
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