В Україну суне похолодання

В Україні на вихідні 2-3 листопада прогнозують відчутне похолодання.

Джерело: синоптик Наталя Діденко, Укргідрометцентр

Дослівно Діденко: "В другій половині тижня практично повсюди в Україні передбачається посилення вітру північних напрямків до штормових поривів.

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А відчутне похолодання прийде 2-3 листопада".

Деталі: Синопти повідомили, що 30 жовтня в країні буде хмарно з проясненнями. У західних, Житомирській та Вінницькій областях невеликий дощ; на решті території без опадів.

Вітер у середу очікується переважно західний, 5-10 м/с.

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Температура вночі 2-7° тепла, у східних та Сумській областях від 3° тепла до 2° морозу; вдень 10-15° тепла.

У Києві та області буде хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 10-15°; у Києві вночі 4-6° тепла, вдень 12-14°.

В Укргідрометцетрі вважають, що у листопаді 2024 року середня місячна температура повітря передбачається 1-8° тепла, що у більшості областей близько до норми, лише на сході та південному сході країни дещо вище за норму.