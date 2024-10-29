В Україну суне похолодання
В Україні на вихідні 2-3 листопада прогнозують відчутне похолодання.
Джерело: синоптик Наталя Діденко, Укргідрометцентр
Дослівно Діденко: "В другій половині тижня практично повсюди в Україні передбачається посилення вітру північних напрямків до штормових поривів.
А відчутне похолодання прийде 2-3 листопада".
Деталі: Синопти повідомили, що 30 жовтня в країні буде хмарно з проясненнями. У західних, Житомирській та Вінницькій областях невеликий дощ; на решті території без опадів.
Вітер у середу очікується переважно західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 2-7° тепла, у східних та Сумській областях від 3° тепла до 2° морозу; вдень 10-15° тепла.
У Києві та області буде хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 10-15°; у Києві вночі 4-6° тепла, вдень 12-14°.
В Укргідрометцетрі вважають, що у листопаді 2024 року середня місячна температура повітря передбачається 1-8° тепла, що у більшості областей близько до норми, лише на сході та південному сході країни дещо вище за норму.