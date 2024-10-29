В Украину надвигается похолодание

В Украине на выходные 2-3 ноября прогнозируют ощутимое похолодание.

Источник: синоптик Наталья Диденко, Укргидрометцентр

Дословно Диденко: "Во второй половине недели практически повсеместно в Украине предполагается усиление ветра северных направлений до штормовых порывов.

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А ощутимое похолодание придет 2-3 ноября".

Детали: Синопты сообщили, что 30 октября в стране будет облачно с прояснениями. В западных, Житомирской и Винницкой областях небольшой дождь; на остальной территории без осадков.

Ветер в среду ожидается преимущественно западный, 5-10 м/с.

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Температура ночью 2-7° тепла, в восточных и Сумской областях от 3° тепла до 2° мороза; днем 10-15° тепла.

В Киеве и области будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 10-15°; в Киеве ночью 4-6° тепла, днем 12-14°.

В Укргидрометцетре считают, что в ноябре 2024 года средняя месячная температура воздуха предполагается 1-8° тепла, что в большинстве областей близко к норме, только на востоке и юго-востоке страны несколько выше нормы.