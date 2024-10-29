У центрі Осло трамвай з пасажирами зійшов з рейок і в’їхав у магазин

У центрі столиці Норвегії трамвай зійшов з рейок і в’їхав у приміщення магазину, на щастя, внаслідок аварії ніхто не загинув.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на NRK

Деталі: Дорожно-транспортна пригода сталася невдовзі після полудня в історичному центрі міста на вулиці Сторгата. Трамвай з багатьма пасажирами зійшов з рейок і в’їхав першим вагоном у прилеглу будівлю – приміщення магазину.

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На місце швидко прибули служби надзвичайних ситуацій. Попри побоювання, що на такій людній вулиці хтось з пішоходів міг потрапити під трамвай, перевірка показала, що під його колесами ніхто не загинув. Всередині магазину також обійшлося без загиблих.

фото NRK

Внаслідок аварії поранень зазнали четверо людей, включно з водієм трамвая.

Людей з постраждалої будівлі евакуювали, а вулицю перекрили на кілька кварталів. Поліція опитує свідків, щоб скласти якомога точнішу картину події.

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Нагадаємо: Раніше цього місяця у Польщі сталася смертельна ДТП за участю мікроавтобуса, в якому перебували громадяни України.

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