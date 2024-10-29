В центре Осло трамвай с пассажирами сошел с рельсов и въехал в магазин

В центре столицы Норвегии трамвай сошел с рельсов и въехал в помещение магазина, к счастью, в результате аварии никто не погиб.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на NRK

Детали: Дорожно-транспортное происшествие произошло вскоре после полудня в историческом центре города на улице Сторгата. Трамвай со многими пассажирами сошел с рельсов и въехал первым вагоном в близлежащее здание - помещение магазина.

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На место быстро прибыли службы чрезвычайных ситуаций. Несмотря на опасения, что на такой людной улице кто-то из пешеходов мог попасть под трамвай, проверка показала, что под его колесами никто не погиб. Внутри магазина также обошлось без погибших.

фото NRK

В результате аварии ранения получили четыре человека, включая водителя трамвая.

Людей из пострадавшего здания эвакуировали, а улицу перекрыли на несколько кварталов. Полиция опрашивает свидетелей, чтобы составить как можно более точную картину происшествия.

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