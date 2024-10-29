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В одеському МСЕК викрили схему заробітку на фіктивній інвалідності: піймали кількох ухилянтів

Валентина РоманенкоВівторок, 29 жовтня 2024, 14:57
В одеському МСЕК викрили схему заробітку на фіктивній інвалідності: піймали кількох ухилянтів
фото прокуратури

Правоохоронці викрили в Одесі організовану групу лікарів, які допомагали здоровим чоловікам призовного віку отримувати медичні документи, що дозволяло обласному МСЕК визнавати їх непридатними до служби.

Джерело: Державне бюро розслідувань, Офіс генпрокурора

Деталі: За баними Бюро, навесні 2024 року лікар "Одеської обласної клінічної лікарні" почав надавати "платні послуги" чоловікам, які намагались уникнути мобілізації. До своєї протиправної схеми він залучив 12 лікарів із різних закладів міста, посадових осіб "Одеського обласного Центру медико-соціальної експертизи" та їхніх родичів, які виконували функції посередників.

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Лікарі вигадували здоровим чоловікам діагнози та виготовляли необхідну медичну документацію на підтвердження "історії хвороби", навіть, робили знімки "МРТ". Надалі, військовозобов’язані, з пакетом готових документів йшли до МСЕК, де їх зустрічали "підготовлені" члени комісії для оформлення групи інвалідності.

Вартість послуг складала від 6 до 12 тисяч доларів США, залежно від складності діагнозу та необхідної групи інвалідності.

В ДБР кажуть, що вже встановили 42 військовозобов’язаних, які скористалась цією схемою. Інші – в процесі встановлення.

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Правоохоронці провели 28 обшуків за місцем роботи та проживання фігурантів. Було вилучено медичну документацію, 74000 доларів США та 12500 грн готівкою та три автомобілі преміумкласу.

 
 

До того ж під час обшуку у Центрі медико-соціальної експертизи виявили та затримали двох військовослужбовців, які перебували в розшуку за фактом самовільного залишення військової частини (наразі їх доставлено до Військової служби правопорядку у ЗС) та п’ятьох "клієнтів" призовного віку, які були в розшуку за фактом ухилення від військової служби та намагались оформити фіктивну інвалідність (чоловіків доставлено до РТЦК та СП).

Лікаря-організатора злочинної схеми затримали. Йому повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою. Вирішується питання щодо повідомлення про підозри іншим учасникам схеми.

ухилянтикорупціяОдесаДБР
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