В одесском МСЭК вскрыли схему заработка на лжеинвалидности: поймали нескольких уклонистов

Правоохранители разоблачили в Одессе организованную группу врачей, которые помогали здоровым мужчинам призывного возраста получать медицинские документы, что позволяло областному МСЭК признавать их непригодными к службе.

Источник: Государственное бюро расследований, Офис генпрокурора

Детали: По данным Бюро, весной 2024 года врач "Одесской областной клинической больницы" начал предоставлять "платные услуги" мужчинам, которые пытались избежать мобилизации. К своей противоправной схеме он привлек 12 врачей из разных заведений города, должностных лиц "Одесского областного Центра медико-социальной экспертизы" и их родственников, которые выполняли функции посредников.

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Врачи придумывали здоровым мужчинам диагнозы и изготавливали необходимую медицинскую документацию в подтверждение "истории болезни", даже делали снимки "МРТ". В дальнейшем, военнообязанные, с пакетом готовых документов шли в МСЭК, где их встречали "подготовленные" члены комиссии для оформления группы инвалидности.

Стоимость услуг составляла от 6 до 12 тысяч долларов США, в зависимости от сложности диагноза и необходимой группы инвалидности.

В ГБР говорят, что уже установили 42 военнообязанных, которые воспользовалась этой схемой. Другие - в процессе установления.

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Правоохранители провели 28 обысков по месту работы и жительства фигурантов. Была изъята медицинская документация, 74000 долларов США и 12500 грн наличными и три автомобиля премиум-класса.

К тому же во время обыска в Центре медико-социальной экспертизы обнаружили и задержали двух военнослужащих, которые находились в розыске по факту самовольного оставления воинской части (сейчас они доставлены в Военную службу правопорядка в ВСУ) и пятерых "клиентов" призывного возраста, которые были в розыске по факту уклонения от военной службы и пытались оформить фиктивную инвалидность (мужчины доставлены в РТЦК и СП).

Врач-организатор преступной схемы задержан. Ему сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом. Решается вопрос о сообщении о подозрениях другим участникам схемы.