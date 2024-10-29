У Києві затримали працівника ТЦК, який вимагав хабар з адвокатки – прокуратура

У Києві на хабарі викрили помічника начальника Подільського РТЦК та СП із правової роботи.

Джерело: Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону

Деталі: За даними слідства, підозрюваний вимагав та одержав від адвокатки неправомірну вигоду за непритягнення її клієнта до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку, а також за подальшу постановку його на військовий облік. Таким чином клієнт адвокатки міг уникнути мобілізації.

Реклама:

Сума хабаря становила 25 тисяч гривень та 4 тисячі доларів США.

Підозрюваного затримали, суд арештував його із заставою в майже 212 тисяч грн.