В Киеве задержан работник ТЦК, требовавший взятку с адвоката военнообязанного – прокуратура
Вторник, 29 октября 2024, 15:30
В Киеве на взятке разоблачили помощника начальника Подольского РТЦК и СП по правовой работе.
Источник: Специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона
Детали: По данным следствия, подозреваемый требовал и получил от адвоката неправомерную выгоду за непривлечение ее клиента к административной ответственности за нарушение правил воинского учета, а также за дальнейшую постановку его на воинский учет. Таким образом клиент адвоката мог избежать мобилизации.
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Сумма взятки составила 25 тысяч гривен и 4 тысячи долларов США.
Подозреваемый задержан, суд арестовал его с залогом в почти 212 тысяч грн.