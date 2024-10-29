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Майбутній єврокомісар з оборони готуватиме ЄС до "найекстремальнішої військової агресії"

Уляна Кричковська, Валентина РоманенкоВівторок, 29 жовтня 2024, 17:49
Майбутній єврокомісар з оборони готуватиме ЄС до найекстремальнішої військової агресії
Андрюс Кубілюс. фото з Вікіпедії

Номінований на пост комісара ЄС з питань оборони Андрюс Кубілюс вважає, що Європа повинна бути готовою до будь-якої військової агресії – і планує зайнятися цією підготовкою на посаді.

Джерело: Кубілюс в інтерв’ю "Укрінформу", цитує "Європейська правда"

Пряма мова: "Моя посадова інструкція (як майбутнього єврокомісара. – ред.) починається зі слів: Європа має бути готовою до найбільш екстремального військового розвитку. Це означає, що Європа має бути готовою до будь-якої військової агресії"

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Деталі: Номінант акцентував, що Росія, яка розпочала неспровоковану загарбницьку війну проти України, переспрямовує власну економіку на військові рейки. Ця обставина потребує консолідації зусиль та політичної ініціативи від європейської спільноти.

За словами майбутнього єврокомісара, це вимагає чіткої оцінки, які ресурси наявні у ЄС для захисту.

На його думку, наразі Європі потрібно робити більше кроків задля збільшення оборонного виробництва.

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"Ми зробили певні кроки, збільшили оборонне виробництво, але нам потрібно робити більше, оскільки подібні проблеми існують і в інших секторах оборонної промисловості. Саме тому моя відповідальність та мій портфель будуть значною мірою пов’язані з вирішенням саме цих проблем", – сказав Кубілюс.

Також, відповідаючи на запитання, чи вважає він війну як неминучу загрозу в майбутньому, Кубілюс зауважив, що головною складовою його мандата на посаді єврокомісара буде консолідація зусиль країн-членів ЄС для того, щоб відвернути таку загрозу.

Раніше Кубілюс закликав країни ЄС накопичити мінімальний рівень боєприпасів та інших запасів.

Він також висловив думку, що ЄС повинен нарощувати свій військовий потенціал для можливої конфронтації з Росією у майбутньому.

ЄСвійна
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