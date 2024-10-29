Будущий еврокомиссар по обороне намерен готовить ЕС к "самой экстремальной военной агрессии"

Номинированный на пост комиссара ЕС по вопросам обороны Андрюс Кубилюс считает, что Европа должна быть готова к любой военной агрессии - и планирует заняться этой подготовкой на посту.

Источник: Кубилюс в интервью "Укринформу", цитирует "Европейская правда"

Прямая речь: "Моя должностная инструкция (как будущего еврокомиссара. - ред.) начинается со слов: Европа должна быть готова к наиболее экстремальному военному развитию. Это означает, что Европа должна быть готова к любой военной агрессии"

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Детали: Номинант акцентировал, что Россия, которая начала неспровоцированную захватническую войну против Украины, перенаправляет собственную экономику на военные рельсы. Это обстоятельство требует консолидации усилий и политической инициативы от европейского сообщества.

"Моя должностная инструкция (как будущего еврокомиссара. – Ред.) начинается со слов: Европа должна быть готова к наиболее экстремальному военному развитию. Это означает, что Европа должна быть готова к любой военной агрессии", – заявил он.

По словам будущего еврокомиссара, это требует четкой оценки, какие ресурсы имеются у ЕС для защиты.

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По его мнению, сейчас Европе нужно делать больше шагов для увеличения оборонного производства.

"Мы сделали определенные шаги, увеличили оборонное производство, но нам нужно делать больше, поскольку подобные проблемы существуют и в других секторах оборонной промышленности. Именно поэтому моя ответственность и мой портфель будут в значительной степени связаны с решением именно этих проблем", – сказал Кубилюс.

Также, отвечая на вопрос, считает ли он войну неизбежной угрозой в будущем, Кубилюс отметил, что главной составляющей его мандата на посту еврокомиссара будет консолидация усилий стран-членов ЕС для того, чтобы предотвратить такую угрозу.

Ранее Кубилюс призвал страны ЕС накопить минимальный уровень боеприпасов и других запасов.

Он также высказал мнение, что ЕС должен наращивать свой военный потенциал для возможной конфронтации с Россией в будущем.