Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Будущий еврокомиссар по обороне намерен готовить ЕС к "самой экстремальной военной агрессии"

Уляна Кричковская, Валентина РоманенкоВторник, 29 октября 2024, 17:49
Будущий еврокомиссар по обороне намерен готовить ЕС к самой экстремальной военной агрессии
Андрюс Кубилюс. фото из Википедии

Номинированный на пост комиссара ЕС по вопросам обороны Андрюс Кубилюс считает, что Европа должна быть готова к любой военной агрессии - и планирует заняться этой подготовкой на посту.

Источник: Кубилюс в интервью "Укринформу", цитирует "Европейская правда"

Прямая речь: "Моя должностная инструкция (как будущего еврокомиссара. - ред.) начинается со слов: Европа должна быть готова к наиболее экстремальному военному развитию. Это означает, что Европа должна быть готова к любой военной агрессии"

Реклама:

Детали: Номинант акцентировал, что Россия, которая начала неспровоцированную захватническую войну против Украины, перенаправляет собственную экономику на военные рельсы. Это обстоятельство требует консолидации усилий и политической инициативы от европейского сообщества.

"Моя должностная инструкция (как будущего еврокомиссара. – Ред.) начинается со слов: Европа должна быть готова к наиболее экстремальному военному развитию. Это означает, что Европа должна быть готова к любой военной агрессии", – заявил он.

По словам будущего еврокомиссара, это требует четкой оценки, какие ресурсы имеются у ЕС для защиты.

РЕКЛАМА:

По его мнению, сейчас Европе нужно делать больше шагов для увеличения оборонного производства.

"Мы сделали определенные шаги, увеличили оборонное производство, но нам нужно делать больше, поскольку подобные проблемы существуют и в других секторах оборонной промышленности. Именно поэтому моя ответственность и мой портфель будут в значительной степени связаны с решением именно этих проблем", – сказал Кубилюс.

Также, отвечая на вопрос, считает ли он войну неизбежной угрозой в будущем, Кубилюс отметил, что главной составляющей его мандата на посту еврокомиссара будет консолидация усилий стран-членов ЕС для того, чтобы предотвратить такую угрозу.

Ранее Кубилюс призвал страны ЕС накопить минимальный уровень боеприпасов и других запасов.

Он также высказал мнение, что ЕС должен наращивать свой военный потенциал для возможной конфронтации с Россией в будущем.

ЕСвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россия затягивает процесс передачи тела журналистки Рощиной Украине – нардеп

Кагарлыкское дело: Апелляционный суд подтвердил приговор экс-полицейским, которые изнасиловали женщину

документ (обновлено)Печерский суд удовлетворил иск Углавы к ЦПК и обязал Шабунина опровергнуть информацию

Радио Свобода: После вторжения РФ предложила Украине "мирное соглашение", которое напоминало требование капитуляции

В Молдове завершили подсчет голосов: победила действующий президент Санду

фотоВ ДТП погиб депутат Киевсовета

Все новости...
ЕС
ЕС увеличил лимит импорта электроэнергии для Украины перед зимой
В Швеции заявили, что останавливают сотрудничество с властями Грузии
Министры 13 государств ЕС критикуют "преждевременный визит" Орбана в Грузию
Последние новости
18:36
"Нафтогаз" решил капитализировать проценты по евробондам на $83,8 миллиона
18:11
футбол"Кривбасс" с "Рухом" сыграли вничью в 12 туре УПЛ
18:10
ОПЕК+ снова отложила увеличение добычи, что свидетельствует о мягком спросе
18:03
Лидер Словакии отклонил все запросы словаков на участие в войне на стороне Украины
17:53
Компания брата Шурмы хочет отсудить у РФ миллиард гривен
17:36
Россия затягивает процесс передачи тела журналистки Рощиной Украине – нардеп
17:35
Оккупанты активно атакуют на Кураховском направлении, больше всего возле Кременной Балки – Генштаб
17:16
фотоВ Херсоне во время разминирования после российских атак погиб взрывотехник
17:11
Словацкий министр обиделся на подростков, переодевшихся на Хэллоуин в избирателей Фицо
17:08
Кагарлыкское дело: Апелляционный суд подтвердил приговор экс-полицейским, которые изнасиловали женщину
Все новости...
Реклама:
Реклама: