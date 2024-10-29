Генштаб: Ворог зосереджує основні зусилля на Куп’янському та Курахівському напрямках

Фото зі сторінки Генштабу у Facebook

На фронті від початку доби 29 жовтня відбулось 158 бойових зіткнень. Ситуація на Куп’янському та Курахівському напрямках залишається напруженою.

Джерело: дані Генштабу станом на 29 жовтня 2024 року

Дослівно: "На даний час відбулося 158 бойових зіткнень. Сьогодні держава-терорист завдала двох ракетних ударів двома ракетами, 57 авіаударів, скинувши при цьому 101 КАБ. Окрім того, загарбники задіяли для ударів 539 дронів-камікадзе та здійснили близько 3000 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах".

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Деталі: На Харківському напрямку російські терористи чотири рази штурмували позиції наших підрозділів в районах Вовчанська та Липців.

22 рази ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку поблизу Синьківки, Колісниківки, Загризового, Голубівки, Степової Новоселівки, Новоосинового, Берестового, Богуславки та Лозової.

На Лиманському напрямку за сьогодні російські війська 15 разів атакували українських захисників в районах Греківки, Дружелюбівки, Чернещини, Новомихайлівки, Невського, Тернів, Торського, Серебрянки та Ямполівки, всі атаки ворога було відбито.

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Ворог 13 разів штурмовими діями намагався витіснити наших захисників з позицій в районах Білогорівки, Верхньокам’янського, Званівки, Івано-Дар’ївки на Сіверському напрямку.

На Краматорському напрямку українські воїни відбили дві спроби загарбників просунутись вперед в районі Ступочок.

На Торецькому напрямку, де окупанти атакували наші позиції – чотири боєзіткнення вже завершені.

На Покровському напрямку впродовж цієї доби, агресор 20 разів атакував наші позиції. В районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Новогродівка, Крутий Яр, Селидове та Вишневе.

Основні зусилля ворог і далі прикладає на Курахівському напрямку. Загарбники на цей час доби зробили 42 спроби просунутись вперед.

На Времівському напрямку сьогодні агресор шість разів штурмував передній край нашої оборони в районі Новоукраїнки, Ясної Поляни та Шахтарського.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив чотири безуспішних штурми позицій українських підрозділів.

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку.