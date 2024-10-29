Генштаб: Враг сосредотачивает основные усилия на Купянском и Кураховском направлениях

Фото со страницы Генштаба в Facebook

На фронте с начала суток 29 октября состоялось 158 боевых столкновений. Ситуация на Купянском и Кураховском направлениях остается напряженной.

Источник: данные Генштаба по состоянию на 29 октября 2024 года

Дословно: "В настоящее время произошло 158 боевых столкновений. Сегодня государство-террорист нанесло два ракетных удара двумя ракетами, 57 авиаударов, сбросив при этом 101 КАБ. Кроме того, захватчики задействовали для ударов 539 дронов-камикадзе и совершили около 3000 обстрелов по позициям наших войск и населенных пунктах".

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Детали: На Харьковском направлении российские террористы четыре раза штурмовали позиции наших подразделений в районах Волчанска и Липцов.

22 раза враг атаковал наши позиции на Купянском направлении вблизи Синьковки, Колесниковки, Загрызово, Голубовки, Степной Новоселовки, Новоосиново, Берестового, Богуславки и Лозовой.

На Лиманском направлении за сегодня российские войска 15 раз атаковали украинских защитников в районах Грековки, Дружелюбовки, Чернещины, Новомихайловки, Невского, Тернов, Торского, Серебрянки и Ямполовки, все атаки врага были отбиты.

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Враг 13 раз штурмовыми действиями пытался вытеснить наших защитников с позиций в районах Белогоровки, Верхнекаменского, Звановки, Ивано-Дарьевки на Северском направлении.

На Краматорском направлении украинские воины отбили две попытки захватчиков продвинуться вперед в районе Ступочек.

На Торецком направлении, где оккупанты атаковали наши позиции - четыре боестолкновения уже завершены.

На Покровском направлении в течение этих суток, агрессор 20 раз атаковал наши позиции. В районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лисовка, Новогродовка, Крутой Яр, Селидово и Вишневое.

Основные усилия враг и дальше прикладывает на Кураховском направлении. Захватчики на это время суток сделали 42 попытки продвинуться вперед.

На Времовском направлении сегодня агрессор шесть раз штурмовал передний край нашей обороны в районе Новоукраинки, Ясной Поляны и Шахтерского.

На Приднепровском направлении враг совершил четыре безуспешных штурма позиций украинских подразделений.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении.