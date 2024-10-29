Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Байден закликав "відновити чесність виборів" у Грузії

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникВівторок, 29 жовтня 2024, 23:09
Байден закликав відновити чесність виборів у Грузії
Джо Байден. фото - Getty Images

Президент США Джо Байден закликав грузинську владу піти на діалог із опозицією та "відновити чесність виборів" після голосування за обрання нового парламенту Грузії 26 жовтня, результати якого опозиційні сили не визнали.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву Байдена на сайті Білого дому

Деталі: Американський президент висловив "глибоку стурбованість" відступом Грузії від демократії, зокрема ухваленням законодавства, яке є "дзеркальним відображенням російських законів, що обмежують основні свободи і звужують простір для незалежних організацій громадянського суспільства".

Реклама:

"Нещодавні парламентські вибори в Грузії 26 жовтня були затьмарені численними зафіксованими зловживаннями адміністративним ресурсом, а також залякуванням і примусом виборців", – констатував він.

Байден закликав грузинський уряд прозоро розслідувати всі порушення під час виборів, скасувати закони, що обмежують свободу зібрань і вираження поглядів, і "розпочати негайний інклюзивний діалог з усіма політичними силами в Грузії щодо відновлення чесності виборів".

"Закликаємо всі сторони суворо поважати верховенство права і основні свободи, які залишаються основою для євроатлантичного майбутнього Грузії", – підсумував президент США.

РЕКЛАМА:

Як повідомлялось, опозиційні партії не визнають результати парламентських виборів, заявляючи, що "Грузинська мрія" їх "вкрала". Опозиціонери закликали до протестів.

Напередодні під час великого протесту у Тбілісі грузинська опозиція озвучила вимоги, зокрема щодо повторних виборів.

Читайте детальніше у статті: Тбілісі кличе на допомогу: як пройшли вибори у Грузії й чи зважиться Захід підтримати протести.

БайденГрузія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Взимку Україні загрожують до 20 годин без світла на добу: названо дві умови – Politico

відеоОчільниця МЗС Німеччини увосьме прибула до Києва

Ні Трамп, ні Гарріс не мають переконливої переваги у "хитких" штатах

Сили ППО збили 50 безпілотників у 9 областях України

Гарріс достроково проголосувала на виборах президента США

КМВА: Сили оборони збили всі російські дрони, які вночі атакували Київ

Усі новини...
Байден
Байден відреагував на перекидання військових КНДР до Росії
Байден на президентських виборах проголосує достроково
ЗМІ: Байден просив Нетаньягу підготувати такий удар по Ірану, який би стримав майбутні атаки
Останні новини
11:33
Взимку Україні загрожують до 20 годин без світла на добу: названо дві умови – Politico
11:27
відеоМиколаївські морпіхи розібрали на друзки російський десант на Курщині
11:18
Боррель у Південній Кореї переконує наростити підтримку України
11:03
баскетболБойкот чемпіонів, перепалки з Леброном, зневага від топтренерів: складні стосунки Трампа та НБА
11:02
Звільнений з полону поскаржився, що через СБУ не може мобілізуватися
10:44
Понад 13 тисяч людей на Сумщині лишились без світла
10:41
Одного разу в навчальному центрі. Що не так із базовою підготовкою для військових
10:27
відеоОчільниця МЗС Німеччини увосьме прибула до Києва
10:14
Холодний піт і розлад травлення: 7 неочевидних симптомів, які вказують на наближення інфаркту
10:01
У партії Шольца сумніваються у розпаді коаліції до планових виборів 2025 року
Усі новини...
Реклама:
Реклама: