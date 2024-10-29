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Байден призвал "восстановить честность выборов" в Грузии

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникВторник, 29 октября 2024, 23:09
Байден призвал восстановить честность выборов в Грузии
Джо Байден. фото - Getty Images

Президент США Джо Байден призвал грузинские власти пойти на диалог с оппозицией и "восстановить честность выборов" после голосования за избрание нового парламента Грузии 26 октября, результаты которого оппозиционные силы не признали.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление Байдена на сайте Белого дома

Детали: Американский президент выразил "глубокую обеспокоенность" отступлением Грузии от демократии, в частности принятием законодательства, которое является "зеркальным отражением российских законов, ограничивающих основные свободы и сужают пространство для независимых организаций гражданского общества".

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"Недавние парламентские выборы в Грузии 26 октября были омрачены многочисленными зафиксированными злоупотреблениями административным ресурсом, а также запугиванием и принуждением избирателей", – констатировал он.

Байден призвал грузинское правительство прозрачно расследовать все нарушения во время выборов, отменить законы, ограничивающие свободу собраний и выражения мнений, и "начать немедленный инклюзивный диалог со всеми политическими силами в Грузии по восстановлению честности выборов".

"Призываем все стороны строго уважать верховенство права и основные свободы, которые остаются основой для евроатлантического будущего Грузии", – подытожил президент США.

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Как сообщалось, оппозиционные партии не признают результаты парламентских выборов, заявляя, что "Грузинская мечта" их "украла". Оппозиционеры призвали к протестам.

Накануне во время большого протеста в Тбилиси грузинская оппозиция озвучила требования, в частности относительно повторных выборов.

Читайте подробнее в статье: Тбилиси зовет на помощь: как прошли выборы в Грузии и решится ли Запад поддержать протесты

БайденГрузия
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