Повітряні сили повідомляли про рух ударних БпЛА

Російські війська запустили ударні безпілотники увечері 2 жовтня.

Джерело: Повітряні сили в Telegram

Деталі: О 20:16 повідомили про загрозу застосування ударних ворожих БпЛА для Сумської області.

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О 20:38 стало відомо про таку ж загрозу для Полтавщини.

О 21:51 повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з Курської області. Зафіксована швидкісна ціль на Київщину через Чернігівщину.

О 22:06 повідомили про:

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ворожі ударні БпЛА з Курської області знаходяться у південній частині Сумщини, рухаються у бік Полтавської області;

ударні БпЛА у північній та центральній частинах Полтавщини, вектор руху південно-західний (Черкаська та Кіровоградська області);

ударні БпЛА з Херсонщини на Миколаївщину, курс північно-західний.

Через пів години повідомили про відбій загрози балістики для областей.

О 22:32 стало відомо про швидкісну ціль через Харківщину у напрямку Дніпра та про БпЛА з Полтавщини через Черкащину у напрямку Київщини (вектор руху Яготин).

О 22:58 мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що у місті пролунали вибухи, Харків під атакою ворожих КАБів.

О 23:15 повітряну тривогу оголосили в Києві.

О 23:21 повідомили про рух:

БпЛА на півдні Сумщини, курс південно-західний;

БпЛА на межі Сумської, Київської та Полтавської областей курс південно-західний;

БпЛА у південно-західній частині Чернігівщини, курс західний;

БпЛА у північній частині Полтавщини, курс західний та південно-західний;

БпЛА в районі Броварів із сходу у західному напрямку;

БпЛА в районі Южного та Очакова у напрямку Одеської області (курс північно-західний);

БпЛА з Херсонщини на Миколаївщину;

БпЛА на межі Миколаївської та Кіровоградської областей курс північно-західний;

БпЛА в районі Новий Буг (Миколаївщина) у напрямку Кіровоградської області.

Оновлено: Опівночі 3 жовтня Повітряні сили повідомили про загрозу застосування ударних ворожих БпЛА для Вінницької та Житомирської областей.

Дослівно ПС о 00:21: "Оновлення щодо руху БпЛА:

1. групи БпЛА на Сумщині у напрямку Полтавщини та Чернігівщини;

2. БпЛА на сході, центрі та заході Чернігівської області курсом на захід;

3. БпЛА підлітає до Києва з південно-східного напрмку;

4. БпЛА на Житомирщині у напрямку Коростень;

5. БпЛА в районі Білої Церкви курс північно-західний;

6. БпЛА з Черкащини на Київщину, напрямок Київ

7. БпЛА на півночі Полтавщини, напрямок південний;

8. БпЛА з Полтавщини заходить на Черкащину;

9. БпЛА на заході Кіровоградщини, курс північно-західний через Черкаську область;

10. БпЛА на півночі Миколаївщини у напрямку Кіровоградщини та на сході північно-західним курсом;

11. БпЛА з Херсонщини на Миколаївщину;

12. БпЛА на Одещині (район Миколаївки, Подільська, Ширяєва та Петрівки) курсом на північний захід".

00:26: "Дніпропетровська область загроза застосування ударних ворожих БпЛА".

1:21: "БпЛА наближається до Кременчука з півночі!"

1:37: "Рух ударних БпЛА:

1. БпЛА з Сумщини у напрямку Чернігівщини;

2. БпЛА на півночі Полтавщини у південному напрямку;

3. декілька груп БпЛА в районі Семенівка (Полтавщина) курсом на захід;

4. БпЛА в районі Кременчука з півночі;

5. БпЛА з Чернігівщини на Київщину (напрямок Бровари, Київ);

6. Район Обухова, курс західний;

7. БпЛА у напрямку Василькова з північного-заходу;

8. БпЛА на сході Черкащини у напрямку Черкас".

1:47: "Рух ударних БпЛА:

1. З Черкащини на Вінниччину (р-н. Теплика);

2. Район Тульчина, курсом на північний захід;

3. БпЛА між Жмеринкою та Шаргородм у західному напрямку;

4. БпЛА в районі Хотину у напрямку Чернівців;

5. БпЛА в районі Погребище у напрямку Житомира;

6. БпЛА на сході Одеської області, курс північно-західний".

2:00: "Івано-Франківська область – загроза застосування ударних ворожих БпЛА".

2:25: "Дніпропетровська область – загроза застосування ударних ворожих БпЛА".

3:06: "Щодо руху БпЛА:

1. Групи БпЛА на Чернігівщині тримають курс у напрямку Київщини, Сумщину, Полтавщину та на північ;

2. БпЛА на Полтавщині в районі Гребінки, Лубни, Семенівка та Хорол, курс західний;

3. БпЛА на півдні Полтавщини курсом на Дніпропетровщину;

4. БпЛА на півночі Дніпропетровщини курсом на Харківщину;

5. БпЛа район Балахівки (Кіровоградська область), курс на південь;

6. БпЛА в Андрушівському районі (Житомирщина), курс південно-східний;

7. БпЛа у напрямку на Київ з боку Броварів;

8. БпЛА з Тернопільщини прямує на Івано-Франківськ;

9. БпЛА в районі Сарн (Рівненщина), курс змінюється".

3:24: "Відбій для Івано-Франківської області".

4:18: "БпЛА продовжують рух:

1. Район Миронівка у напрямку Києва;

2. Район Київського водосховища у напрямку Києва;

3. БпЛА у південно-східній частині Київської області також у напрямку Києва;

4. БпЛА в Чернігівській області у напрямку Київської та Полтавської областей;

5. Черкаська область – на захід (Вінниччини);

6. БпЛА на півночі Житомирщини у західному напрямку;

7. Нові групи БпЛА з Курської області на Сумщину у напрямку на південний захід".

5:21: "Ударні БпЛА на півдні Сумщини та півночі Полтавщини рухаються у південному напрямку;

БпЛА ні заході Полтавщини рухаються на захід".

Оновлено: О 6:33 Повітряні сили оголосили відбій загрози по всім областях.

Що передувало: