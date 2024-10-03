Повітряні сили повідомляли про рух ударних БпЛА

Мобільна вогнева група ППО, фото: Генштаб ЗСУ
Російські війська запустили ударні безпілотники увечері 2 жовтня.
Джерело: Повітряні сили в Telegram
Деталі: О 20:16 повідомили про загрозу застосування ударних ворожих БпЛА для Сумської області.
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О 20:38 стало відомо про таку ж загрозу для Полтавщини.
О 21:51 повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з Курської області. Зафіксована швидкісна ціль на Київщину через Чернігівщину.
О 22:06 повідомили про:
- ворожі ударні БпЛА з Курської області знаходяться у південній частині Сумщини, рухаються у бік Полтавської області;
- ударні БпЛА у північній та центральній частинах Полтавщини, вектор руху південно-західний (Черкаська та Кіровоградська області);
- ударні БпЛА з Херсонщини на Миколаївщину, курс північно-західний.
Через пів години повідомили про відбій загрози балістики для областей.
О 22:32 стало відомо про швидкісну ціль через Харківщину у напрямку Дніпра та про БпЛА з Полтавщини через Черкащину у напрямку Київщини (вектор руху Яготин).
О 22:58 мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що у місті пролунали вибухи, Харків під атакою ворожих КАБів.
О 23:15 повітряну тривогу оголосили в Києві.
О 23:21 повідомили про рух:
- БпЛА на півдні Сумщини, курс південно-західний;
- БпЛА на межі Сумської, Київської та Полтавської областей курс південно-західний;
- БпЛА у південно-західній частині Чернігівщини, курс західний;
- БпЛА у північній частині Полтавщини, курс західний та південно-західний;
- БпЛА в районі Броварів із сходу у західному напрямку;
- БпЛА в районі Южного та Очакова у напрямку Одеської області (курс північно-західний);
- БпЛА з Херсонщини на Миколаївщину;
- БпЛА на межі Миколаївської та Кіровоградської областей курс північно-західний;
- БпЛА в районі Новий Буг (Миколаївщина) у напрямку Кіровоградської області.
Оновлено: Опівночі 3 жовтня Повітряні сили повідомили про загрозу застосування ударних ворожих БпЛА для Вінницької та Житомирської областей.
Дослівно ПС о 00:21: "Оновлення щодо руху БпЛА:
1. групи БпЛА на Сумщині у напрямку Полтавщини та Чернігівщини;
2. БпЛА на сході, центрі та заході Чернігівської області курсом на захід;
3. БпЛА підлітає до Києва з південно-східного напрмку;
4. БпЛА на Житомирщині у напрямку Коростень;
5. БпЛА в районі Білої Церкви курс північно-західний;
6. БпЛА з Черкащини на Київщину, напрямок Київ
7. БпЛА на півночі Полтавщини, напрямок південний;
8. БпЛА з Полтавщини заходить на Черкащину;
9. БпЛА на заході Кіровоградщини, курс північно-західний через Черкаську область;
10. БпЛА на півночі Миколаївщини у напрямку Кіровоградщини та на сході північно-західним курсом;
11. БпЛА з Херсонщини на Миколаївщину;
12. БпЛА на Одещині (район Миколаївки, Подільська, Ширяєва та Петрівки) курсом на північний захід".
00:26: "Дніпропетровська область загроза застосування ударних ворожих БпЛА".
1:21: "БпЛА наближається до Кременчука з півночі!"
1:37: "Рух ударних БпЛА:
1. БпЛА з Сумщини у напрямку Чернігівщини;
2. БпЛА на півночі Полтавщини у південному напрямку;
3. декілька груп БпЛА в районі Семенівка (Полтавщина) курсом на захід;
4. БпЛА в районі Кременчука з півночі;
5. БпЛА з Чернігівщини на Київщину (напрямок Бровари, Київ);
6. Район Обухова, курс західний;
7. БпЛА у напрямку Василькова з північного-заходу;
8. БпЛА на сході Черкащини у напрямку Черкас".
1:47: "Рух ударних БпЛА:
1. З Черкащини на Вінниччину (р-н. Теплика);
2. Район Тульчина, курсом на північний захід;
3. БпЛА між Жмеринкою та Шаргородм у західному напрямку;
4. БпЛА в районі Хотину у напрямку Чернівців;
5. БпЛА в районі Погребище у напрямку Житомира;
6. БпЛА на сході Одеської області, курс північно-західний".
2:00: "Івано-Франківська область – загроза застосування ударних ворожих БпЛА".
2:25: "Дніпропетровська область – загроза застосування ударних ворожих БпЛА".
3:06: "Щодо руху БпЛА:
1. Групи БпЛА на Чернігівщині тримають курс у напрямку Київщини, Сумщину, Полтавщину та на північ;
2. БпЛА на Полтавщині в районі Гребінки, Лубни, Семенівка та Хорол, курс західний;
3. БпЛА на півдні Полтавщини курсом на Дніпропетровщину;
4. БпЛА на півночі Дніпропетровщини курсом на Харківщину;
5. БпЛа район Балахівки (Кіровоградська область), курс на південь;
6. БпЛА в Андрушівському районі (Житомирщина), курс південно-східний;
7. БпЛа у напрямку на Київ з боку Броварів;
8. БпЛА з Тернопільщини прямує на Івано-Франківськ;
9. БпЛА в районі Сарн (Рівненщина), курс змінюється".
3:24: "Відбій для Івано-Франківської області".
4:18: "БпЛА продовжують рух:
1. Район Миронівка у напрямку Києва;
2. Район Київського водосховища у напрямку Києва;
3. БпЛА у південно-східній частині Київської області також у напрямку Києва;
4. БпЛА в Чернігівській області у напрямку Київської та Полтавської областей;
5. Черкаська область – на захід (Вінниччини);
6. БпЛА на півночі Житомирщини у західному напрямку;
7. Нові групи БпЛА з Курської області на Сумщину у напрямку на південний захід".
5:21: "Ударні БпЛА на півдні Сумщини та півночі Полтавщини рухаються у південному напрямку;
БпЛА ні заході Полтавщини рухаються на захід".
Оновлено: О 6:33 Повітряні сили оголосили відбій загрози по всім областях.
Що передувало:
- У ніч на 2 жовтня російські війська атакували Україну 32-ма ударними БпЛА типу "Shahed", ППО збила 11 ворожих безпілотників.
- На світанку росіяни атакували безпілотниками портову та прикордонну інфраструктуру в Ізмаїльському районі Одеської області, у результаті чого виникла пожежа, яку ліквідували вогнеборці. Пошкоджено пункт пропуску "Орлівка", також поранені двоє водіїв, один з яких громадянин Туреччини.