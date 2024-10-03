Аналітики: Кремль використовує ситуацію на Близькому Сході для посилення свого впливу

Експерти Інституту вивчення війни (ISW) вказують на те, що Росія використовує ситуацію на Близькому Сході для просування міжнародних структур, в яких вона домінує.

Джерело: ISW

Деталі: Заступник міністра закордонних справ Росії Михайло Богданов засудив наземну операцію Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) на півдні Лівану під час зустрічі з послом Лівану в Росії.

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Богданов зустрівся з послом Лівану Шаукі Бу Нассаром і обговорив військово-політичну ситуацію на Близькому Сході.

Він висловив "рішуче засудження наземного вторгнення Ізраїлю в Ліван" і підкреслив, що Росія виступає проти того, що називає "політичними вбивствами".

Посол Росії в Ізраїлі Анатолій Вікторов закликав до негайного припинення конфлікту на Близькому Сході, а міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров зустрівся з послами неназваних арабських держав і закликав до негайного припинення військових дій у зоні ізраїльсько-палестинського конфлікту.

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Дослівно ISW: "Кремль, ймовірно, прагне скористатися конфліктом на Близькому Сході для просування міжнародних структур, в яких домінує Росія, в тому числі тих, що пов'язані з зусиллями Кремля зі створення альтернативної "євразійської архітектури безпеки"".

Деталі:Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив 2 жовтня, що президент Палестинської адміністрації Махмуд Аббас прийняв запрошення Росії відвідати саміт БРІКС у Казані 22-24 жовтня, і що учасники саміту обговорять ситуацію на Близькому Сході.

У звіті додають, що МЗС Росії засудило "політичне вбивство" Ізраїлем лідера "Хезболли" Хасана Насралли, рішення Ізраїлю одночасно підірвати тисячі пейджерів, що належать членам ліванської "Хезболли", а також попередні ізраїльські удари по Ірану.