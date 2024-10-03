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Аналітики: Кремль використовує ситуацію на Близькому Сході для посилення свого впливу

Ольга Глущенко Четвер, 3 жовтня 2024, 05:18
Аналітики: Кремль використовує ситуацію на Близькому Сході для посилення свого впливу
кремль, ілюстративне фото Getty Images

Експерти Інституту вивчення війни (ISW) вказують на те, що Росія використовує ситуацію на Близькому Сході для просування міжнародних структур, в яких вона домінує.

Джерело: ISW

Деталі: Заступник міністра закордонних справ Росії Михайло Богданов засудив наземну операцію Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) на півдні Лівану під час зустрічі з послом Лівану в Росії.

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Богданов зустрівся з послом Лівану Шаукі Бу Нассаром і обговорив військово-політичну ситуацію на Близькому Сході.

Він висловив "рішуче засудження наземного вторгнення Ізраїлю в Ліван" і підкреслив, що Росія виступає проти того, що називає "політичними вбивствами".

Посол Росії в Ізраїлі Анатолій Вікторов закликав до негайного припинення конфлікту на Близькому Сході, а міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров зустрівся з послами неназваних арабських держав і закликав до негайного припинення військових дій у зоні ізраїльсько-палестинського конфлікту.

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Дослівно ISW: "Кремль, ймовірно, прагне скористатися конфліктом на Близькому Сході для просування міжнародних структур, в яких домінує Росія, в тому числі тих, що пов'язані з зусиллями Кремля зі створення альтернативної "євразійської архітектури безпеки"".

Деталі:Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив 2 жовтня, що президент Палестинської адміністрації Махмуд Аббас прийняв запрошення Росії відвідати саміт БРІКС у Казані 22-24 жовтня, і що учасники саміту обговорять ситуацію на Близькому Сході.

У звіті додають, що МЗС Росії засудило "політичне вбивство" Ізраїлем лідера "Хезболли" Хасана Насралли, рішення Ізраїлю одночасно підірвати тисячі пейджерів, що належать членам ліванської "Хезболли", а також попередні ізраїльські удари по Ірану.

РосіяБлизький Східвійна
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