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Армія оборони Ізраїлю завдала масованого удару по штабу і складах "Хезболли" у Бейруті

Тетяна ОлійникП'ятниця, 27 вересня 2024, 22:00
Армія оборони Ізраїлю завдала масованого удару по штабу і складах Хезболли у Бейруті
Дим над Бейрутом після ізраїльського удару 27 вересня. Фото - Getty Images

Армія оборони Ізраїлю заявила, що завдала удару по головному штабу "Хезболли" в столиці Лівану Бейруті.

Джерело: Тhe Times of Israel з посиланням на речника ЦАХАЛу контр-адмірала Даніеля Хагарі,  AFP з посиланням на джерело, наближене до "Хезболли", ЦАХАЛ

Деталі: За словами речника ЦАХАЛу, штаб був побудований під цивільними будівлями в передмісті Дахіє, відомому оплоті "Хезболли" в Бейруті.

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Речник ЦАХАЛу не вказує, чи був лідер "Хезболли" Хасан Насралла ціллю атаки і чи був він присутній на місці удару.

На кадрах, опублікованих ліванськими ЗМІ, видно, що удар був масований.

Водночас агентство AFP з посиланням на джерело, наближене до "Хезболли", повідомило, що Насралла "в порядку".

Раніше прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що Ізраїль продовжить обговорювати пропозиції про припинення вогню щодо Лівану найближчими днями.

Оновлено: Вночі 28 вересня ЦАХАЛ повідомив, що завдає точкових ударів по складах зброї, які належить терористичній організації "Хезболла" і які знаходяться під цивільними будівлями в районі Дахіє в Бейруті.

Крім того, винищувачі ЦАХАЛу завдали ударів по десятках пускових установок "Хезболли", націлених на ізраїльське цивільне населення, а також по будівлях, в яких зберігалася зброя, в декількох районах на півдні Лівану.

Пізніше ЦАХАЛ повідомив про ліквідацію низки ватажків "Хезболли".

Крім того, Армія оборони Ізраїлю заявила про знищення пускових установок "Хезболли" та інших об'єктів угрупування.

Передісторія: 

  • 17 вересня сотні бійців "Хезболли" у Бейруті та в інших містах дістали поранення через вибухи своїх пейджерів, які вони використовували для зв’язку. Ліван вважає, що пейджери зламані та дистанційно підірвані Ізраїлем. Загинули 12 людей, зокрема і члени угруповання "Хезболла". Також відомо про понад 2700 поранених. 
  • Видання Reuters з посиланням на високопоставленого інформатора в ліванських органах безпеки повідомило, що спецслужба Ізраїлю "Моссад" заклала невелику кількість вибухівки в 5000 тайванських пейджерів, які замовило ліванське угруповання "Хезболла", за кілька місяців до вибухів.
  • 18 вересня у Лівані знову пролунала серія вибухів. Здетонували пристрої бездротового зв'язку – портативні радіоприймачі та рації угруповання "Хезболла".
  • 22 вересня президент Ізраїлю Іцхак Герцог заперечив причетність країни до вибухів пейджерів і рацій у Лівані.

ІзраїльЛіван
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