Армія оборони Ізраїлю завдала масованого удару по штабу і складах "Хезболли" у Бейруті

Дим над Бейрутом після ізраїльського удару 27 вересня. Фото - Getty Images

Армія оборони Ізраїлю заявила, що завдала удару по головному штабу "Хезболли" в столиці Лівану Бейруті.

Джерело: Тhe Times of Israel з посиланням на речника ЦАХАЛу контр-адмірала Даніеля Хагарі, AFP з посиланням на джерело, наближене до "Хезболли", ЦАХАЛ

Деталі: За словами речника ЦАХАЛу, штаб був побудований під цивільними будівлями в передмісті Дахіє, відомому оплоті "Хезболли" в Бейруті.

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Речник ЦАХАЛу не вказує, чи був лідер "Хезболли" Хасан Насралла ціллю атаки і чи був він присутній на місці удару.

На кадрах, опублікованих ліванськими ЗМІ, видно, що удар був масований.

بالفيديو: لحظة استهداف الضاحية بغارات عدة pic.twitter.com/N7Q8TAIBNI РЕКЛАМА: September 27, 2024

Водночас агентство AFP з посиланням на джерело, наближене до "Хезболли", повідомило, що Насралла "в порядку".

Раніше прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що Ізраїль продовжить обговорювати пропозиції про припинення вогню щодо Лівану найближчими днями.

Оновлено: Вночі 28 вересня ЦАХАЛ повідомив, що завдає точкових ударів по складах зброї, які належить терористичній організації "Хезболла" і які знаходяться під цивільними будівлями в районі Дахіє в Бейруті.

Крім того, винищувачі ЦАХАЛу завдали ударів по десятках пускових установок "Хезболли", націлених на ізраїльське цивільне населення, а також по будівлях, в яких зберігалася зброя, в декількох районах на півдні Лівану.

Пізніше ЦАХАЛ повідомив про ліквідацію низки ватажків "Хезболли".

Крім того, Армія оборони Ізраїлю заявила про знищення пускових установок "Хезболли" та інших об'єктів угрупування.

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