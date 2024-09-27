Армія оборони Ізраїлю завдала масованого удару по штабу і складах "Хезболли" у Бейруті
Армія оборони Ізраїлю заявила, що завдала удару по головному штабу "Хезболли" в столиці Лівану Бейруті.
Джерело: Тhe Times of Israel з посиланням на речника ЦАХАЛу контр-адмірала Даніеля Хагарі, AFP з посиланням на джерело, наближене до "Хезболли", ЦАХАЛ
Деталі: За словами речника ЦАХАЛу, штаб був побудований під цивільними будівлями в передмісті Дахіє, відомому оплоті "Хезболли" в Бейруті.
Речник ЦАХАЛу не вказує, чи був лідер "Хезболли" Хасан Насралла ціллю атаки і чи був він присутній на місці удару.
На кадрах, опублікованих ліванськими ЗМІ, видно, що удар був масований.
بالفيديو: لحظة استهداف الضاحية بغارات عدة pic.twitter.com/N7Q8TAIBNI— هنا لبنان (@thisislebnews) September 27, 2024РЕКЛАМА:
Водночас агентство AFP з посиланням на джерело, наближене до "Хезболли", повідомило, що Насралла "в порядку".
Раніше прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що Ізраїль продовжить обговорювати пропозиції про припинення вогню щодо Лівану найближчими днями.
Оновлено: Вночі 28 вересня ЦАХАЛ повідомив, що завдає точкових ударів по складах зброї, які належить терористичній організації "Хезболла" і які знаходяться під цивільними будівлями в районі Дахіє в Бейруті.
Крім того, винищувачі ЦАХАЛу завдали ударів по десятках пускових установок "Хезболли", націлених на ізраїльське цивільне населення, а також по будівлях, в яких зберігалася зброя, в декількох районах на півдні Лівану.
Пізніше ЦАХАЛ повідомив про ліквідацію низки ватажків "Хезболли".
Крім того, Армія оборони Ізраїлю заявила про знищення пускових установок "Хезболли" та інших об'єктів угрупування.
Передісторія:
- 17 вересня сотні бійців "Хезболли" у Бейруті та в інших містах дістали поранення через вибухи своїх пейджерів, які вони використовували для зв’язку. Ліван вважає, що пейджери зламані та дистанційно підірвані Ізраїлем. Загинули 12 людей, зокрема і члени угруповання "Хезболла". Також відомо про понад 2700 поранених.
- Видання Reuters з посиланням на високопоставленого інформатора в ліванських органах безпеки повідомило, що спецслужба Ізраїлю "Моссад" заклала невелику кількість вибухівки в 5000 тайванських пейджерів, які замовило ліванське угруповання "Хезболла", за кілька місяців до вибухів.
- 18 вересня у Лівані знову пролунала серія вибухів. Здетонували пристрої бездротового зв'язку – портативні радіоприймачі та рації угруповання "Хезболла".
- 22 вересня президент Ізраїлю Іцхак Герцог заперечив причетність країни до вибухів пейджерів і рацій у Лівані.