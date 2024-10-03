Вночі Росія атакувала "Шахедами" Полтавщину, Івано-Франківщину, Одещину та Сумщину
Російські війська уночі 3 жовтня атакували "Шахедами" Полтавську, Івано-Франківську, Одеську та Сумську області, люди не постраждали.
Джерело: голови Сумської, Полтавської, Одеської та Івано-Франківської ОВА
Деталі: У небі над Сумщиною зенітники знищили 7 російських "Шахедів".
Полтавщину атакували десятки БпЛА. Повітряна тривога тривала майже 12 годин. Уламки безпілотників пошкодили шість будівель комерційного призначення у Лубенському районі.
У Кременчуцькому районі уламками пошкоджено покрівлю господарської споруди, скління в житловому будинку та дитячому садочку.
Неспокійною була ніч на Прикарпатті. Там про пошкодження не повідомляють.
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Один із "Шахедів" впав на територію кладовища в Березівському районі. Загиблих та постраждалих немає.
Інший, при падінні, пошкодив лінії електропередач. Станом на зараз понад дві тисячі абонентів у Березівському районі лишаються без електропостачання. Енергетики заживили понад три тисячі абонентів.
Що передувало:
- Російські війська у ніч проти 3 жовтня масовано атакували Київщину ударними дронами, по них працювала ППО: уламки впали в 5 районах.
- Загалом у результаті протиповітряного бою в ніч на 3 жовтня ППО знищила 78 зі 105 дронів-камікадзе, запущених Росією по Україні.