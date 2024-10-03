Зеленський прокоментував вихід ЗСУ з Вугледара: Життя важливіші за будь-які забудови
Президент Володимир Зеленський назвав правильним вихід українських Збройних сил із Вугледара: це, за його словами, дало можливість зберегти життя бійців.
Джерело: глава держави під час спільної пресконференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у Києві, цитує "Укрінформ"
Пряма мова: "Без відповідної зброї ми не можемо зупинити Російську Федерацію. Тоді, коли вони руйнують позиції наших бійців, треба берегти їхні життя, бо вони важливіші, ніж будь-які забудови. Це наші люди, це громадяни України. Тому дуже правильно, що вони відходять і можуть зберегти себе. Заради держави, заради своєї героїчної служби. Це абсолютно правильні кроки".
Деталі: Президент вкотре закликав міжнародних партнерів надати Україні можливість зупиняти Росію тією чи іншою зброєю, надати дозвіл, надати відповідні системи.
Він також повідомив, що нині спостерігається відставання у поставках зброї.
"Україні потрібне посилення позицій на фронті, щоб ми могли отримати посилення тиску на Росію заради реальної, справедливої дипломатії. Тому ми потребуємо достатньої кількості і якості зброї, у тому числі далекобійної, з якою, на мою думку, партнери уже затягують", - сказав президент.
Передісторія:
- 2 жовтня ОСУВ "Хортиця" повідомило, що українські підрозділи вивели з Вугледара Донецької області, щоб зберегти особовий склад, військову техніку й зайняти положення для подальших боїв.
- 1 жовтня проєкт Deepstate повідомив, що російська армія окупувала місто Вугледар на Донеччині.
- За оцінкою аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), окупація Вугледара навряд чи кардинально змінить хід наступальних операцій на заході Донецької області, оскільки місто не є особливо важливим логістичним вузлом.