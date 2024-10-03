Поранений у Краматорську український оператор Reuters повернувся до свідомості та заговорив

Український оператор агенції Reuters Іван Любиш-Кірдей, важко поранений під час російського удару по готелю в Краматорську 24 серпня, прийшов до свідомості.

Джерело: дружина Любиш-Кірдея Марія Семенченко в соцмережах

Пряма мова: "Я до вас з дуже хорошими новинами. Вже кілька днів, як Іван Любиш-Кірдей остаточно прокинувся з коми-сопору-приглушеної свідомості – і заговорив. Перше, що він сказав лікарям, які якраз були в нього, це деякі поради, що саме треба робити з нашими сусідами, самі знаєте ким. Ну, бо українці саме з такими словами і виходять з коми".

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Деталі: За словами Семенченко, здебільшого Іван всіх впізнає, відповідає на нескладні запитання та багато що пам’ятає.

Пряма мова: "Говорити йому важко (в нього зламана щелепа плюс ліки), і так само важко тримати зоровий контакт, тому він говорить із заплющеними очима. Але також він усміхається, пробує жартувати (жартами 18+), дратується та потроху проявляє інші емоції".

Більше деталей: Дружина каже, що часом її чоловік дивує тим, що пам’ятає якісь деталі, наприклад, слова улюблених пісень. Водночас, він так само може говорити щось незрозуміле, як люди після наркозу, не пам’ятати якихось деталей, наприклад, скільки йому років (каже то 20, то 40, то 15) або що він одружений (може відповісти ствердно, а може і заперечити цей факт).

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Також Іван не пам’ятає точно, що з ним сталося 24 серпня. Він знає, що був у відрядженні, прилетіла ракета, він був поранений, але "ця інформація весь час стирається з його свідомості".

Пряма мова: "Його свідомість плинна: то він тут з нами, то десь у своїх спогадах. Тоді раптово він може говорити щось дивне для нас, але загалом логічне для нього, про щось, що має місце у його житті – пейзажі, риболовлю, піцу, гори, Petro Trots тощо.

А ще – він весь час випромінює любов. Усім, хто до нього заходить – включно з лікарями і медсестрами, він тут же повідомляє, як він їх любить і загалом, як він всіх любить і які всі прекрасні і молодці. А ми всі любимо його і не втомлюємося повторювати, який він прекрасний і молодець".

Деталі: Марія каже, що "це ще не той Іван, який був до ракетного удару", але "той Іван вже десь близько". Попереду у нього кілька операцій і довга реабілітація.

Що передувало: