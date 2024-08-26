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Обстріл росіянами готелю у Краматорську: в лікарні у важкому стані лишається оператор Reuters

Олександр ШумілінПонеділок, 26 серпня 2024, 15:37
Обстріл росіянами готелю у Краматорську: в лікарні у важкому стані лишається оператор Reuters
Фото: фейсбук Івана Любиша-Кірдея

Після російського удару по готелю "Сапфір" у Краматорську 24 серпня в лікарні у тяжкому стані залишається український оператор агенції Reuters Іван Любиш-Кірдей.

Джерело: "Інститут масової інформації", що посилається на власні джерела; повідомлення дружини Марії Семенченко

Деталі: За словами джерела, Любиш-Кірдей отримав важке поранення і у критичному стані перебуває в лікарні Дніпра. Його проооперували і тепер він на штучній вентиляції легень.

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Пізніше дружина Івана Марія Семенченко підтвердила, що 24 серпня той опинився недалеко від епіцентру вибуху, "тому має численні травми і загалом перебуває у важкому стані" у лікарні Мечнікова у Дніпрі.

"Він зараз не в свідомості. Ним опікуються найкращі лікарі, роблять все можливе і неможливе. Я теж поряд з ним. Редакція Reuters покриває всі наші потреби тут, ми постійно на зв’язку з Івановими колегами та керівництвом. Мене підхопили і буквально ведуть за руку. Я вдячна", - написала вона.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Вночі 25 серпня російські окупанти вдарили по готелю у Краматорську. Тоді в Донецькій ОВА повідомили про 2 поранених і ще одну людину під завалами. Усі троє – журналісти, громадяни України, США та Британії.
  • Згодом Донецька обласна прокуратура підтвердила, що з-під завалів зруйнованої у Краматорську будівлі готелю деблоковано тіло громадянина Великої Британії Раяна Еванса, який загинув під час ракетної атаки з боку РФ.
  • Правоохоронці повідомили, що внаслідок удару постраждало 4 журналістів агенції Reuters, громадяни України, США, Латвії та Німеччини.

ЗМІРосіявійна
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