Поранений у Краматорську український оператор Reuters вийшов із коми
Український оператор агенції Reuters Іван Любиш-Кірдей, важко поранений під час російського удару по готелю в Краматорську, вийшов із коми та його зняли з апарата штучної вентиляції легень, але до свідомості він ще не повернувся.
Джерело: його дружина Марія Семенченко у Facebook
Пряма мова: "Він не в комі, але і не в свідомості. На жаль, не існує такої таблетки чи уколу, які могли би пришвидшити процес повернення Івана (та й будь-кого з такою травмою) до себе і до рідних. Треба чекати і вірити в краще…
Зараз Іван у реанімації. Поки він не повернувся до свідомості. Зараз лікарі займаються іншими його травмами та ранами".
Деталі: За словами Марії, Івана перевезли з Дніпра до Києва. Їй дуже тяжко, але вона вірить, що скоро Іван прийде до тями.
Марія просить друзів поки що не провідувати його, бо наразі це не бажано робити, адже Іван вразливий до інфекцій та вірусів.
Що передувало:
- Під час російського удару по готелю "Сапфір" у Краматорську 24 серпня тяжке поранення український оператор агенції Reuters Іван Любиш-Кірдей.
- Правоохоронці повідомили, що внаслідок атаки постраждало 4 журналістів агенції Reuters: громадяни України, США, Латвії та Німеччини.