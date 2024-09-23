Поранений у Краматорську український оператор Reuters вийшов із коми

Український оператор агенції Reuters Іван Любиш-Кірдей, важко поранений під час російського удару по готелю в Краматорську, вийшов із коми та його зняли з апарата штучної вентиляції легень, але до свідомості він ще не повернувся.

Джерело: його дружина Марія Семенченко у Facebook

Пряма мова: "Він не в комі, але і не в свідомості. На жаль, не існує такої таблетки чи уколу, які могли би пришвидшити процес повернення Івана (та й будь-кого з такою травмою) до себе і до рідних. Треба чекати і вірити в краще…

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Зараз Іван у реанімації. Поки він не повернувся до свідомості. Зараз лікарі займаються іншими його травмами та ранами".

Деталі: За словами Марії, Івана перевезли з Дніпра до Києва. Їй дуже тяжко, але вона вірить, що скоро Іван прийде до тями.

Марія просить друзів поки що не провідувати його, бо наразі це не бажано робити, адже Іван вразливий до інфекцій та вірусів.

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