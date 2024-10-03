У МЗС заперечили інформацію росіян про удари ЗСУ по Курській АЕС
Четвер, 3 жовтня 2024, 21:21
У Міністерстві закордонних справ України заперечили поширену російськими пропагандистами інформацію про атаку українських бійців на Курську АЕС у місті Курчатов Курської області РФ.
Джерело: речник МЗС Георгій Тихий у соцмережі Х
Пряма мова: "Ми категорично заперечуємо твердження російських ЗМІ про українські удари по Курській АЕС або поблизу неї".
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Деталі: За словами Тихого, Збройні сили України, на відміну від російських окупантів, суворо дотримуються міжнародного гуманітарного права і не нападають на мирних мешканців або цивільну інфраструктуру.
Що передувало:
- 28 серпня в Курській області РФ обмежили в'їзд до міста Курчатова, де розташована Курська атомна електростанція. На дорогах розставили блокпости.
- Курчатов розташований поблизу Курська, приблизно в 40 кілометрах від території, яку контролюють Збройні сили України.
- Ще 9 серпня російські медіа повідомляли, що Курську атомну електростанцію готують до оборони через наближення деяких груп ЗСУ.