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У МЗС заперечили інформацію росіян про удари ЗСУ по Курській АЕС

Анастасія ПроцЧетвер, 3 жовтня 2024, 21:21
У МЗС заперечили інформацію росіян про удари ЗСУ по Курській АЕС
Ілюстративне фото: Getty Images

У Міністерстві закордонних справ України заперечили поширену російськими пропагандистами інформацію про атаку українських бійців на Курську АЕС у місті Курчатов Курської області РФ.

Джерело: речник МЗС Георгій Тихий у соцмережі Х

Пряма мова: "Ми категорично заперечуємо твердження російських ЗМІ про українські удари по Курській АЕС або поблизу неї".

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Деталі: За словами Тихого,  Збройні сили України, на відміну від російських окупантів, суворо дотримуються міжнародного гуманітарного права і не нападають на мирних мешканців або цивільну інфраструктуру.

Що передувало:

  • 28 серпня в Курській області РФ обмежили в'їзд до міста Курчатова, де розташована Курська атомна електростанція. На дорогах розставили блокпости.
  • Курчатов розташований поблизу Курська, приблизно в 40 кілометрах від території, яку контролюють Збройні сили України.
  • Ще 9 серпня російські медіа повідомляли, що Курську атомну електростанцію готують до оборони через наближення деяких груп ЗСУ.

Курська область АЕС
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