У МЗС заперечили інформацію росіян про удари ЗСУ по Курській АЕС

У Міністерстві закордонних справ України заперечили поширену російськими пропагандистами інформацію про атаку українських бійців на Курську АЕС у місті Курчатов Курської області РФ.

Джерело: речник МЗС Георгій Тихий у соцмережі Х

Пряма мова: "Ми категорично заперечуємо твердження російських ЗМІ про українські удари по Курській АЕС або поблизу неї".

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Деталі: За словами Тихого, Збройні сили України, на відміну від російських окупантів, суворо дотримуються міжнародного гуманітарного права і не нападають на мирних мешканців або цивільну інфраструктуру.

Що передувало: