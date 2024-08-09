РосЗМІ пишуть, що Курську АЕС готують до оборони через наближення ЗСУ
У Росії готують до оборони Курську атомну електростанцію через наближення деяких груп ЗСУ.
Джерело: "Важные истории"
Деталі: За даними ЗМІ, російські силовики в п’ятницю після обіду перекрили під'їзди до Курської атомної електростанції.
Раніше джерело "Важных историй" на АЕС повідомляло, що з охорони станції прибрали всіх чоловіків, залишивши тільки жінок-росгвардійців. Одразу після цього Росгвардія відзвітувала про посилення охорони на Курській АЕС. Співробітник станції сьогодні підтвердив "Важливим історіям", що чоловіків-прапорщиків Росгвардії повернули на службу.
За словами джерела російського видання, керівництво рекомендувало співробітникам АЕС узяти відпустки за власний рахунок і евакуювати дітей.
Росатом підтвердив, що зменшив кількість будівельників на Курській АЕС-2. Зараз Курська АЕС – це єдина в Росії станція, де активно будують нові енергоблоки.
Провоєнний російський блогер також повідомляє, що Курська АЕС готується до оборони, оскільки невеликі мобільні групи ЗСУ по 5-20 осіб помічені за 39 кілометрів від АЕС.
Передісторія:
- 6 серпня росіяни повідомили про спроби України прорватися на територію Курської області. 7 серпня російські пропагандисти і так звані "воєнкори" стверджували, що українські сили закріпилися в прикордонній зоні. А правитель Росії Володимир Путін назвав ситуацію "провокацією".
- 8 серпня російське міноборони підтвердило просування українських військових у двох районах Курської області РФ і заявило, що перекинуло до кордону резерви й обстрілює ЗСУ з авіації.
- Міністерство оборони РФ вранці 9 серпня випустило заяву про обстановку в Курській області, де визнало, що українські сили на околицях Суджі.
- Мер російського міста Курчатов Ігор Корпунков, де розташована Курська АЕС, повідомив, що бойові дії ведуться вже за кілька десятків кілометрів від кордонів міста, але закликав мешканців не панікувати.