РосЗМІ пишуть, що Курську АЕС готують до оборони через наближення ЗСУ

У Росії готують до оборони Курську атомну електростанцію через наближення деяких груп ЗСУ.

Джерело: "Важные истории"

Деталі: За даними ЗМІ, російські силовики в п’ятницю після обіду перекрили під'їзди до Курської атомної електростанції.

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Раніше джерело "Важных историй" на АЕС повідомляло, що з охорони станції прибрали всіх чоловіків, залишивши тільки жінок-росгвардійців. Одразу після цього Росгвардія відзвітувала про посилення охорони на Курській АЕС. Співробітник станції сьогодні підтвердив "Важливим історіям", що чоловіків-прапорщиків Росгвардії повернули на службу.

За словами джерела російського видання, керівництво рекомендувало співробітникам АЕС узяти відпустки за власний рахунок і евакуювати дітей.

Росатом підтвердив, що зменшив кількість будівельників на Курській АЕС-2. Зараз Курська АЕС – це єдина в Росії станція, де активно будують нові енергоблоки.

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Провоєнний російський блогер також повідомляє, що Курська АЕС готується до оборони, оскільки невеликі мобільні групи ЗСУ по 5-20 осіб помічені за 39 кілометрів від АЕС.

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