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Росіяни обмежують в’їзд до Курчатова, де стоїть Курська АЕС, і виставляють блокпости

Олександр ШумілінСереда, 28 серпня 2024, 20:33
Росіяни обмежують в’їзд до Курчатова, де стоїть Курська АЕС, і виставляють блокпости
Фото: ГУР МО

В Курській області РФ обмежили в'їзд до міста Курчатова, де розташована Курська атомна електростанція. На дорогах розставлять блокпости.

Джерело: російське пропагандистське агентство РИА Новости

Деталі: Т.в.о. губернатора Курської області Олексій Смирнов заявив, що це зроблено начебто через те, що Збройні сили України "не залишають спроб проникнути в місто".

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"У зв'язку з цим, а також з метою забезпечення додаткових заходів безпеки оперативним штабом КТО прийнято рішення найближчим часом обмежити в'їзд до Курчатова. Контроль за виконанням рішення здійснюватиметься на спеціально організованих блокпостах", - написав він.

За словами чиновника, жителі, які мають реєстрацію, зможуть вільно в'їжджати в місто, а працівникам станції треба буде отримати спеціальні перепустки.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Курчатов розташований поблизу Курська, приблизно в 40 кілометрах від території, яку контролюють Збройні сили України.
  • Ще 9 серпня російські медіа повідомляли, що Курську атомну електростанцію готують до оборони через наближення деяких груп ЗСУ.

Курська область РосіяАЕС
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