Росіяни обмежують в’їзд до Курчатова, де стоїть Курська АЕС, і виставляють блокпости
В Курській області РФ обмежили в'їзд до міста Курчатова, де розташована Курська атомна електростанція. На дорогах розставлять блокпости.
Джерело: російське пропагандистське агентство РИА Новости
Деталі: Т.в.о. губернатора Курської області Олексій Смирнов заявив, що це зроблено начебто через те, що Збройні сили України "не залишають спроб проникнути в місто".
"У зв'язку з цим, а також з метою забезпечення додаткових заходів безпеки оперативним штабом КТО прийнято рішення найближчим часом обмежити в'їзд до Курчатова. Контроль за виконанням рішення здійснюватиметься на спеціально організованих блокпостах", - написав він.
За словами чиновника, жителі, які мають реєстрацію, зможуть вільно в'їжджати в місто, а працівникам станції треба буде отримати спеціальні перепустки.
Передісторія:
- Курчатов розташований поблизу Курська, приблизно в 40 кілометрах від території, яку контролюють Збройні сили України.
- Ще 9 серпня російські медіа повідомляли, що Курську атомну електростанцію готують до оборони через наближення деяких груп ЗСУ.