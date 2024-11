У двох штатах США напередодні виборів підпалили скриньки для голосування

За кілька днів до президентських виборів США, 28 жовтня, у Портленді, штат Орегон, і Ванкувері, штат Вашингтон підпалили сотні бюлетенів в виборчих скриньках.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на The New York Times та CNN

Деталі: Як зазначили журналісти, поліція виявила "підозрілий автомобіль" Volvo S-60 2001-2004 років біля одного з місць пожежі в Портленді й зараз розшукує його.

Наступного дня газета NYT, посилаючись на двох представників правоохоронних органів, повідомила, що на запальних пристроях, знайдених на обох місцях пожеж, було написано "Звільніть Газу".

Агентство CNN звернулося до поліції в обох штатах, але там не підтвердили цю інформацію, зазначивши, що докази були направлені на експертизу.

Представник поліції Портленда Майк Беннер проінформував, що запальні пристрої, які були знайдені біля виборчих скриньок, свідчать про зв'язок між цими пожежами та третім інцидентом 8 жовтня у Ванкувері, коли сталася спроба підпалу виборчої скриньки.

"На всіх трьох місцях було зібрано достатньо доказів, які дають нам підстави вважати, що всі три інциденти пов'язані між собою, але ми не можемо заглиблюватися в деталі", – заявив він.

Представниця офісу шерифа округу Малтнома Джесіка Вега Педерсон зазначила, що урну для голосування в Портленді вже замінили, а правоохоронні органи округу Малтнома та Ванкувера, штат Вашингтон, планують збільшити патрулювання біля виборчих скриньок у цьому районі.

Elections administrators in Clark County, Wash. just sent these images of ballots burned in Vancouver's ballot box arson. Officials are drying out the ballots, then sorting through them to identify voters who have yet to seek a replacement ballot. pic.twitter.com/EvnGbNWfwX