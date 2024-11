В двух штатах США накануне выборов подожгли урны для голосования

За несколько дней до президентских выборов США, 28 октября, в Портленде, штат Орегон, и Ванкувере, штат Вашингтон подожгли сотни бюллетеней в избирательных ящиках.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на The New York Times и CNN

Детали: Как отметили журналисты, полиция обнаружила "подозрительный автомобиль" Volvo S-60 2001-2004 годов возле одного из мест пожара в Портленде и сейчас разыскивает его.

Реклама:

На следующий день газета NYT, ссылаясь на двух представителей правоохранительных органов, сообщила, что на зажигательных устройствах, найденных на обоих местах пожаров, было написано "Освободите Газу".

Агентство CNN обратилось в полицию в обоих штатах, но там не подтвердили эту информацию, отметив, что улики были направлены на экспертизу.

Представитель полиции Портленда Майк Беннер проинформировал, что зажигательные устройства, которые были найдены возле избирательных урн, свидетельствуют о связи между этими пожарами и третьим инцидентом 8 октября в Ванкувере, когда произошла попытка поджога урны для голосования.

"На всех трех местах было собрано достаточно доказательств, которые дают нам основания полагать, что все три инцидента связаны между собой, но мы не можем углубляться в детали", – заявил он.

Представительница офиса шерифа округа Малтнома Джессика Вега Педерсон отметила, что урну для голосования в Портленде уже заменили, а правоохранительные органы округа Малтнома и Ванкувера, штат Вашингтон, планируют увеличить патрулирование возле избирательных урн в этом районе.

Elections administrators in Clark County, Wash. just sent these images of ballots burned in Vancouver's ballot box arson. Officials are drying out the ballots, then sorting through them to identify voters who have yet to seek a replacement ballot. pic.twitter.com/EvnGbNWfwX