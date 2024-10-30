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ЗМІ: Єврокомісія висунула Грузії умови для подальшого зближення з ЄС

Уляна Кричковська, Анастасія ПроцСереда, 30 жовтня 2024, 13:26
ЗМІ: Єврокомісія висунула Грузії умови для подальшого зближення з ЄС
Мітинг перед будівлею парламенту після оголошення результатів парламентських виборів 28 жовтня 2024 року в Тбілісі, Грузія. фото: Getty Images

Європейська комісія вважає, що якщо Грузія не скоригує свій політичний курс, який ставить під сумнів перспективи вступу до ЄС, Грузія може втратити шанс на початок переговорів про членство.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на "Эхо Кавказа" та грузинську службу "Радіо Свобода"

Деталі: У звіті акцентували, що якщо Грузія не змінить поточний курс, який ставить під загрозу її шлях до ЄС, Єврокомісія не буде в змозі рекомендувати початок переговорів про вступ із країною. 

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Також зазначається, що в грудні 2023 року Єврорада надала Грузії статус кандидата, однак дії грузинського уряду від весни 2024 року ставлять під загрозу шлях Грузії до ЄС і де-факто призупиняють процес вступу.

Єврокомісія акцентувала, що надання статусу кандидата Грузії не супроводжувалося достатньою політичною прихильністю влади до проведення необхідних реформ для просування країни на шляху до ЄС. 

У звіті згадали про "значні негативні події", включно з ухваленням закону "Про прозорість іноземного впливу" та законодавчого пакета "Про сімейні цінності та захист неповнолітніх".

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У звіті зазначено, що 26 жовтня громадяни Грузії проголосували на парламентських виборах, а початкові результати спільної Місії міжнародного спостереження за виборами виявили  недоліки. Згідно з документом, вибори відбулися в напружених і сильно поляризованих обставинах. 

Єврокомісія вказала на нещодавні зміни у виборчому законодавстві, порушення таємного голосування, процедурні невідповідності, залякування і тиск на виборців, "що негативно позначилося на суспільній довірі до процесу".

"Ці попередні висновки підтверджують необхідність комплексної виборчої реформи", – йдеться у звіті.

Відтак, ЄС закликає Грузію ухвалити демократичні, всеосяжні та стійкі реформи, що відповідають основним принципам європейської інтеграції. 

Також у Брюсселі вважають, що країна "повинна насамперед повернутися до виконання дев'яти кроків" та скасувати вищевказані закони.

У документі додали, що "відповідність Грузії зовнішній політиці та політиці безпеки ЄС залишається низькою", а також закликали владу "припинити розповсюдження дезінформації проти цінностей ЄС".

Як повідомлялось, опозиційні партії не визнають результати виборів, заявляючи, що "Грузинська мрія" їх "вкрала". 

Під час великого протесту у Тбілісі у понеділок, 28 жовтня, грузинська опозиція озвучила вимоги, зокрема щодо повторних виборів.

Читайте детальніше у статті: Тбілісі кличе на допомогу: як пройшли вибори у Грузії й чи зважиться Захід підтримати протести.

ГрузіяЄСЄврокомісія
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