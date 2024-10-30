СМИ: Еврокомиссия выдвинула Грузии условия для дальнейшего сближения с ЕС

Митинг перед зданием парламента после объявления результатов парламентских выборов 28 октября 2024 года в Тбилиси, Грузия. фото: Getty Images

Европейская комиссия считает, что если Грузия не скорректирует свой политический курс, который ставит под сомнение перспективы вступления в ЕС, Грузия может потерять шанс на начало переговоров о членстве.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на „Эхо Кавказа" и грузинскую службу "Радио Свобода"

Детали: В отчете акцентировали, что если Грузия не изменит текущий курс, который ставит под угрозу ее путь в ЕС, Еврокомиссия не будет в состоянии рекомендовать начало переговоров о вступлении со страной.

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Также отмечается, что в декабре 2023 года Евросовет предоставил Грузии статус кандидата, однако действия грузинского правительства с весны 2024 года ставят под угрозу путь Грузии в ЕС и де-факто приостанавливают процесс вступления.

Еврокомиссия акцентировала, что предоставление статуса кандидата Грузии не сопровождалось достаточной политической приверженностью властей к проведению необходимых реформ для продвижения страны на пути в ЕС.

В отчете упомянули о "значительных негативных событиях", включая принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" и законодательного пакета "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних".

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В отчете указано, что 26 октября граждане Грузии проголосовали на парламентских выборах, а начальные результаты совместной Миссии международного наблюдения за выборами выявили несколько недостатков.

Согласно документу, выборы прошли в напряженной и сильно поляризованной обстановке.

Еврокомиссия указала на недавние изменения в избирательном законодательстве, нарушения тайного голосования, процедурные несоответствия, запугивание и давление на избирателей, "что негативно сказалось на общественном доверии к процессу".

"Эти предварительные выводы подтверждают необходимость комплексной избирательной реформы", – говорится в отчете.

Следовательно, ЕС призывает Грузию принять демократические, всеобъемлющие и устойчивые реформы, соответствующие основным принципам европейской интеграции.

Также в Брюсселе считают, что страна "должна прежде всего вернуться к выполнению девяти шагов" и отменить вышеуказанные законы.

В документе добавили, что "соответствие Грузии внешней политике и политике безопасности ЕС остается низким", а также призвали власти "прекратить распространение дезинформации против ценностей ЕС".

Как сообщалось, оппозиционные партии не признают результаты выборов, заявляя, что "Грузинская мечта" их "украла".

Во время большого протеста в Тбилиси в понедельник, 28 октября, грузинская оппозиция озвучила требования, в частности относительно повторных выборов.

Читайте подробнее в статье: Тбилиси зовет на помощь: как прошли выборы в Грузии и решится ли Запад поддержать протесты.