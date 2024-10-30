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Синоптики попереджають про дощі та посилення вітру в останній день жовтня

Анастасія ПроцСереда, 30 жовтня 2024, 14:02
Синоптики попереджають про дощі та посилення вітру в останній день жовтня
Ілюстративне фото: Getty Images

Наприкінці жовтня в Україні очікуються дощі на сході та в окремих західних і центральних регіонах, а також посилення вітру, особливо в Карпатах.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: За прогнозами синоптиків, невеликий дощ пройде вдень 31 жовтня на сході України, а вночі опади охоплять північні, західні та центральні регіони країни. 

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На решті території значних опадів не очікується. Вітер буде західний та північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с, а в східних областях місцями можливі пориви до 15-18 м/с. Температура вночі становитиме 5-10° тепла, а у східних, Запорізькій та Херсонській областях – 1-6°. Вдень температура коливатиметься в межах 8-13°, на півдні – до 17°.

У Києві вночі очікується невеликий дощ, удень без опадів. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 8-10°, вдень 11-13°.

1 листопада по всій Україні очікується суха погода. Вітер переважатиме західного напрямку зі швидкістю 7-12 м/с. Удень, окрім південних областей та Закарпаття, місцями можливі пориви вітру до 15-20 м/с, а на високогір'ї Карпат вони досягатимуть 25-30 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься від 2 до 7° тепла, вдень підніметься до 10-15°, а на південному заході країни – до 18°.

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У Києві 2 листопада також очікується суха погода. Вітер залишиться західним, 7-12 м/с, з поривами до 15-20 м/с вдень. Температура у столиці становитиме 5-7° тепла вночі та 12-14° вдень.

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