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Синоптики предупреждают о дождях и усилении ветра в последний день октября

Анастасия ПроцСреда, 30 октября 2024, 14:02
Синоптики предупреждают о дождях и усилении ветра в последний день октября
Иллюстративное фото: Getty Images

В конце октября в Украине ожидаются дожди на востоке и в отдельных западных и центральных регионах, а также усиление ветра, особенно в Карпатах.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: По прогнозам синоптиков, небольшой дождь пройдет днем 31 октября на востоке Украины, а ночью осадки охватят северные, западные и центральные регионы страны.

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На остальной территории значительных осадков не ожидается. Ветер будет западный и северо-западный со скоростью 7-12 м/с, а в восточных областях местами возможны порывы до 15-18 м/с. Температура ночью составит 5-10° тепла, а в восточных, Запорожской и Херсонской областях – 1-6°. Днем температура будет колебаться в пределах 8-13°, на юге – до 17°.

В Киеве ночью ожидается небольшой дождь, днем без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 8-10°, днем 11-13°.

1 ноября по всей Украине ожидается сухая погода. Ветер будет преобладать западного направления со скоростью 7-12 м/с. Днем, кроме южных областей и Закарпатья, местами возможны порывы ветра до 15-20 м/с, а на высокогорье Карпат они будут достигать 25-30 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от 2 до 7° тепла, днем поднимется до 10-15°, а на юго-западе страны - до 18°.

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В Киеве 2 ноября также ожидается сухая погода. Ветер останется западным, 7-12 м/с, с порывами до 15-20 м/с днем. Температура в столице составит 5-7° тепла ночью и 12-14° днем.

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