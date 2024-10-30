Зеленський підтвердив, що Україна просила у США "Томагавки", але це була "конфіденційна інформація"
Президент Володимир Зеленський підтвердив, що Україна у Плані перемоги прохала забезпечити її далекобійним озброєнням, зокрема, далекобійними крилатими ракетами Tomahawk, але це була конфіденційна інформація між Україною і Білим домом.
Джерело: Зеленський в інтерв’ю представникам провідних ЗМІ країн Північної Європи
Пряма мова: "Коли ми порушували тему, наприклад, про далекобійну зброю. Про дозвіл для України використовувати її по військових цілях на території Росії деякі країни вирішили, що це перетин червоних ліній...
Ще до повномасштабної війни були превентивні речі від багатьох лідерів світу, від багатьох сильних економік, від багатьох сильних країн…
Коли я попросив їх (партнерів - ред.) у Плані перемоги дати мені пакет далекобійного озброєння, і ми його застосуємо лише в тому випадку, якщо Росія не зупинить війну, і продовжить ескалацію. Я сказав, що це превентивний метод.
Мені відповіли, що це ескалація. Коли багато країн почали підтримувати План перемоги – вони сказали, що Україна хоче чи хотіла отримати багато ракет, таких як "Томагавки", і так далі. Але це була конфіденційна інформація між Україною і Білим домом. Як розуміти ці повідомлення? Отже, це означає, що між партнерами немає нічого конфіденційного".
Деталі: За словами президента, північнокорейські солдати – це і є ескалація з боку Росії. І Україна не має змоги зупинити, зокрема, північнокорейських солдатів, поки вони на території Росії.
Він заявив, що це чомусь риторичне питання, що будуть робити партнери і США, коли 100 тисяч солдатів із Північної Кореї вирішать напасти на Україну під керівництвом РФ. Він поскаржився, що у цьому питанні світові лідери і партнери України не приймають жодних рішучих дій.
Нагадаємо:
- Американські журналісти довідались, що у рамках непублічних деталей "плану перемоги" президент України Володимир Зеленський нібито просив Вашингтон про надання далекобійних крилатих ракет Tomahawk ("Томагавк").
- Минулого тижня радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що позиція Білого дому щодо дозволу Україні на далекобійні удари вглиб РФ не змінилась, проте переговори тривають.
- Правитель Росії Володимир Путін заявив, що вважатиме такий дозвіл з боку західних союзників України прямою участю країн НАТО у війні, та що Росія працює над різними способами реагування.