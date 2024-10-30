Зеленський підтвердив, що Україна просила у США "Томагавки", але це була "конфіденційна інформація"

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що Україна у Плані перемоги прохала забезпечити її далекобійним озброєнням, зокрема, далекобійними крилатими ракетами Tomahawk, але це була конфіденційна інформація між Україною і Білим домом.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю представникам провідних ЗМІ країн Північної Європи

Пряма мова: "Коли ми порушували тему, наприклад, про далекобійну зброю. Про дозвіл для України використовувати її по військових цілях на території Росії деякі країни вирішили, що це перетин червоних ліній...

Реклама:

Ще до повномасштабної війни були превентивні речі від багатьох лідерів світу, від багатьох сильних економік, від багатьох сильних країн…

Коли я попросив їх (партнерів - ред.) у Плані перемоги дати мені пакет далекобійного озброєння, і ми його застосуємо лише в тому випадку, якщо Росія не зупинить війну, і продовжить ескалацію. Я сказав, що це превентивний метод.

Мені відповіли, що це ескалація. Коли багато країн почали підтримувати План перемоги – вони сказали, що Україна хоче чи хотіла отримати багато ракет, таких як "Томагавки", і так далі. Але це була конфіденційна інформація між Україною і Білим домом. Як розуміти ці повідомлення? Отже, це означає, що між партнерами немає нічого конфіденційного".

РЕКЛАМА:

Деталі: За словами президента, північнокорейські солдати – це і є ескалація з боку Росії. І Україна не має змоги зупинити, зокрема, північнокорейських солдатів, поки вони на території Росії.

Він заявив, що це чомусь риторичне питання, що будуть робити партнери і США, коли 100 тисяч солдатів із Північної Кореї вирішать напасти на Україну під керівництвом РФ. Він поскаржився, що у цьому питанні світові лідери і партнери України не приймають жодних рішучих дій.

Нагадаємо: