Зеленский подтвердил, что Украина просила у США "Томагавки", но это была "конфиденциальная информация"
Президент Владимир Зеленский подтвердил, что Украина в Плане победы просила обеспечить ее дальнобойным вооружением, в частности, дальнобойными крылатыми ракетами Tomahawk, но это была конфиденциальная информация между Украиной и Белым домом.
Источник: Зеленский в интервью представителям ведущих СМИ стран Северной Европы
Прямая речь: "Когда мы поднимали тему, например, о дальнобойном оружии. О разрешении для Украины использовать его по военным целям на территории России некоторые страны решили, что это пересечение красных линий...
Еще до полномасштабной войны были превентивные вещи от многих лидеров мира, от многих сильных экономик, от многих сильных стран...
Когда я попросил их (партнеров - ред.) в Плане победы дать мне пакет дальнобойного вооружения, и мы его применим только в том случае, если Россия не остановит войну, и продолжит эскалацию. Я сказал, что это превентивный метод.
Мне ответили, что это эскалация. Когда многие страны начали поддерживать План победы - они сказали, что Украина хочет или хотела получить много ракет, таких как "Томагавки", и так далее. Но это была конфиденциальная информация между Украиной и Белым домом. Как понимать эти сообщения? Итак, это означает, что между партнерами нет ничего конфиденциального".
Детали: По словам президента, северокорейские солдаты - это и есть эскалация со стороны России. И Украина не имеет возможности остановить, в частности, северокорейских солдат, пока они на территории России.
Он заявил, что это почему-то риторический вопрос, что будут делать партнеры и США, когда 100 тысяч солдат из Северной Кореи решат напасть на Украину под руководством РФ. Он пожаловался, что в этом вопросе мировые лидеры и партнеры Украины не принимают никаких решительных действий.
Напомним:
- Американские журналисты узнали, что в рамках непубличных деталей "плана победы" президент Украины Владимир Зеленский якобы просил Вашингтон о предоставлении дальнобойных крылатых ракет Tomahawk ("Томагавк").
- На прошлой неделе советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что позиция Белого дома относительно разрешения Украине на дальнобойные удары вглубь РФ не изменилась, однако переговоры продолжаются.
- Правитель России Владимир Путин заявил, что будет считать такое разрешение со стороны западных союзников Украины прямым участием стран НАТО в войне, и что Россия работает над различными способами реагирования.