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Зеленский подтвердил, что Украина просила у США "Томагавки", но это была "конфиденциальная информация"

Алена МазуренкоСреда, 30 октября 2024, 15:00
Зеленский подтвердил, что Украина просила у США Томагавки, но это была конфиденциальная информация
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден, фото: ОП

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что Украина в Плане победы просила обеспечить ее дальнобойным вооружением, в частности, дальнобойными крылатыми ракетами Tomahawk, но это была конфиденциальная информация между Украиной и Белым домом.

Источник: Зеленский в интервью представителям ведущих СМИ стран Северной Европы

Прямая речь: "Когда мы поднимали тему, например, о дальнобойном оружии. О разрешении для Украины использовать его по военным целям на территории России некоторые страны решили, что это пересечение красных линий...

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Еще до полномасштабной войны были превентивные вещи от многих лидеров мира, от многих сильных экономик, от многих сильных стран...

Когда я попросил их (партнеров - ред.) в Плане победы дать мне пакет дальнобойного вооружения, и мы его применим только в том случае, если Россия не остановит войну, и продолжит эскалацию. Я сказал, что это превентивный метод.

Мне ответили, что это эскалация. Когда многие страны начали поддерживать План победы - они сказали, что Украина хочет или хотела получить много ракет, таких как "Томагавки", и так далее. Но это была конфиденциальная информация между Украиной и Белым домом. Как понимать эти сообщения? Итак, это означает, что между партнерами нет ничего конфиденциального".

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Детали: По словам президента, северокорейские солдаты - это и есть эскалация со стороны России. И Украина не имеет возможности остановить, в частности, северокорейских солдат, пока они на территории России.

Он заявил, что это почему-то риторический вопрос, что будут делать партнеры и США, когда 100 тысяч солдат из Северной Кореи решат напасть на Украину под руководством РФ. Он пожаловался, что в этом вопросе мировые лидеры и партнеры Украины не принимают никаких решительных действий.

Напомним:

  • Американские журналисты узнали, что в рамках непубличных деталей "плана победы" президент Украины Владимир Зеленский якобы просил Вашингтон о предоставлении дальнобойных крылатых ракет Tomahawk ("Томагавк").
  • На прошлой неделе советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что позиция Белого дома относительно разрешения Украине на дальнобойные удары вглубь РФ не изменилась, однако переговоры продолжаются.
  • Правитель России Владимир Путин заявил, что будет считать такое разрешение со стороны западных союзников Украины прямым участием стран НАТО в войне, и что Россия работает над различными способами реагирования.

ЗеленскийПлан победыСШАоружие
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