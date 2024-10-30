Єврокомісія готова відкрити перші переговорні кластери з Україною, але можливі умови

Єврокомісія готова відкривати перші переговорні кластери з Україною у 2025 році за виконання необхідних умов.

Джерело: комюніке Єврокомісії у зв’язку з презентацією доповіді щодо розширення, у якій йдеться про прогрес країн-кандидаток на вступ, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: У заяві відзначають, що запуск переговорів з Україною у червні цього року був важливим визнанням зусиль, які вона доклала для наближення до ЄС, та що скринінг українського законодавства на відповідність європейському відбувається безпроблемно.

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"За умови виконання Україною усіх умов, Єврокомісія очікує відкриття переговорних кластерів, починаючи з "основних засад", якнайшвидше у 2025 році", – йдеться у заяві.

Варто зауважити, що слово "кластери" вжито у множині.

Згодом єврокомісар з питань сусідства і розширення Олівер Варгеї у своєму виступі не уточнив умов для відкриття кластерів і сказав, що відкриття можливе тоді, коли Україна пройде скринінг законодавства.

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Переговори про вступ нових держав-членів до ЄС розбиті на 35 глав, згрупованих у 6 кластерів, які відкриваються почергово.

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