Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Єврокомісія готова відкрити перші переговорні кластери з Україною, але можливі умови

Марія Ємець, Іван Д'яконовСереда, 30 жовтня 2024, 17:43
Єврокомісія готова відкрити перші переговорні кластери з Україною, але можливі умови
Фото: Getty Images

Єврокомісія готова відкривати перші переговорні кластери з Україною у 2025 році за виконання необхідних умов.  

Джерело: комюніке Єврокомісії у зв’язку з презентацією доповіді щодо розширення, у якій йдеться про прогрес країн-кандидаток на вступ, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: У заяві відзначають, що запуск переговорів з Україною у червні цього року був важливим визнанням зусиль, які вона доклала для наближення до ЄС, та що скринінг українського законодавства на відповідність європейському відбувається безпроблемно.

Реклама:

"За умови виконання Україною усіх умов, Єврокомісія очікує відкриття переговорних кластерів, починаючи з "основних засад", якнайшвидше у 2025 році", – йдеться у заяві.

Варто зауважити, що слово "кластери" вжито у множині. 

Згодом єврокомісар з питань сусідства і розширення Олівер Варгеї у своєму виступі не уточнив умов для відкриття кластерів і сказав, що відкриття можливе тоді, коли Україна пройде скринінг законодавства.

РЕКЛАМА:

Переговори про вступ нових держав-членів до ЄС розбиті на 35 глав, згрупованих у 6 кластерів, які відкриваються почергово.

Передісторія:

  • У проєкті звіту ЄК, який раніше опинився у розпорядженні журналістів, зазначено, що Україна "виконала всі кроки", визначені у висновку Європейської комісії від 2022 року щодо надання статусу кандидата, у тому числі щодо прав нацменшин – попри те, що Угорщина вважає прогрес України недостатнім.
  • Нагадаємо, віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції і міністерка юстиції Ольга Стефанішина очікує на відкриття двох кластерів у першій половині 2025 року.
  • Посол України в ЄС Катаріна Матернова вважає, що Україна має шанси у 2025 році запустити переговори про вступ до Євросоюзу за кількома кластерами, але темпи стануть більш зрозумілими за деякий час. Також Матернова повторила, що вважає реалістичним вступ України у ЄС до 2030 року.

євроінтеграціяЄврокомісіяЄС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото П’яний водій під час комендантської в’їхав у машину військового – прокуратура

Зеленський заявив про збільшення постачання артилерії від міжнародних партнерів

Взимку Україні загрожують до 20 годин без світла на добу: названо дві умови – Politico

відеоОчільниця МЗС Німеччини увосьме прибула до Києва

Ні Трамп, ні Гарріс не мають переконливої переваги у "хитких" штатах

Сили ППО збили 50 безпілотників у 9 областях України

Усі новини...
євроінтеграція
Польща хоче обговорити ексгумації на Волині на початку переговорів про вступ України в ЄС
В ЄС говорять про прискорену інтеграцію України для вступу – Стефанішина
Сибіга вважає, що у ЄС вже мають готуватися сприймати Україну як країну-члена
Останні новини
14:35
Незаконні "туристи" 4 дні блукали горами в пошуках Словаччини
14:25
Навіщо Федоров запускає 5G?
14:16
Три людини загинули через російський авіаудар по Ківшарівці на Харківщині
14:14
Патріарх війни Кирил заявив, що РПЦ ніколи не засуджувала смертну кару
14:09
документПечерський суд задовольнив позов Углави до ЦПК і зобов'язав Шабуніна спростувати інформацію
14:06
Китай переглянув план рефінансування прихованого боргу місцевих органів влади
14:03
футболВтретє в історії: Українська бригада арбітрів працюватиме на матчі Ліги чемпіонів
13:59
У WWF назвали тварину, яка опинилася за крок до вимирання у дикій природі
13:57
Україна скоротила імпорт електроенергії до шестимісячного мінімуму
13:44
фото П’яний водій під час комендантської в’їхав у машину військового – прокуратура
Усі новини...
Реклама:
Реклама: