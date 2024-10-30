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Еврокомиссия готова открыть первые переговорные кластеры с Украиной, но возможны условия

Мария Емец, Иван ДьяконовСреда, 30 октября 2024, 17:43
Еврокомиссия готова открыть первые переговорные кластеры с Украиной, но возможны условия
Фото: Getty Images

Еврокомиссия готова открывать первые переговорные кластеры с Украиной в 2025 году при выполнении необходимых условий.

Источник: коммюнике Еврокомиссии в связи с презентацией доклада по расширению, в котором говорится о прогрессе стран-кандидаток на вступление, сообщает "Европейская правда"

Детали: В заявлении отмечают, что запуск переговоров с Украиной в июне этого года был важным признанием усилий, которые она приложила для приближения к ЕС, и что скрининг украинского законодательства на соответствие европейскому происходит беспроблемно.

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"При условии выполнения Украиной всех условий, Еврокомиссия ожидает открытия переговорных кластеров, начиная с "основных принципов", как можно быстрее в 2025 году", – говорится в заявлении.

Стоит заметить, что слово "кластеры" употреблено во множественном числе.

Впоследствии еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Варгеи в своем выступлении не уточнил условий для открытия кластеров и сказал, что открытие возможно тогда, когда Украина пройдет скрининг законодательства.

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Переговоры о вступлении новых государств-членов в ЕС разбиты на 35 глав, сгруппированных в 6 кластеров, которые открываются поочередно.

Предыстория:

  • В проекте отчета ЕК, который ранее оказался в распоряжении журналистов, указано, что Украина "выполнила все шаги", определенные в заключении Европейской комиссии от 2022 года о предоставлении статуса кандидата, в том числе по правам нацменьшинств – несмотря на то, что Венгрия считает прогресс Украины недостаточным.
  • Напомним, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции и министр юстиции Ольга Стефанишина ожидает открытия двух кластеров в первой половине 2025 года.
  • Посол Украины в ЕС Катарина Матернова считает, что Украина имеет шансы в 2025 году запустить переговоры о вступлении в Евросоюз по нескольким кластерам, но темпы станут более понятными через некоторое время. Также Матернова повторила, что считает реалистичным вступление Украины в ЕС до 2030 года.

евроинтеграцияЕврокомиссияЕС
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