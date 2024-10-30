Еврокомиссия готова открыть первые переговорные кластеры с Украиной, но возможны условия

Еврокомиссия готова открывать первые переговорные кластеры с Украиной в 2025 году при выполнении необходимых условий.

Источник: коммюнике Еврокомиссии в связи с презентацией доклада по расширению, в котором говорится о прогрессе стран-кандидаток на вступление, сообщает "Европейская правда"

Детали: В заявлении отмечают, что запуск переговоров с Украиной в июне этого года был важным признанием усилий, которые она приложила для приближения к ЕС, и что скрининг украинского законодательства на соответствие европейскому происходит беспроблемно.

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"При условии выполнения Украиной всех условий, Еврокомиссия ожидает открытия переговорных кластеров, начиная с "основных принципов", как можно быстрее в 2025 году", – говорится в заявлении.

Стоит заметить, что слово "кластеры" употреблено во множественном числе.

Впоследствии еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Варгеи в своем выступлении не уточнил условий для открытия кластеров и сказал, что открытие возможно тогда, когда Украина пройдет скрининг законодательства.

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Переговоры о вступлении новых государств-членов в ЕС разбиты на 35 глав, сгруппированных в 6 кластеров, которые открываются поочередно.

Предыстория: