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У Києві підпалили три відділення "Укрпошти": поліція затримала студента коледжу

Валентина РоманенкоСереда, 30 жовтня 2024, 18:11
У Києві підпалили три відділення Укрпошти: поліція затримала студента коледжу
фото поліції

У Києві затримали 16-річного студента коледжу за підпал трьох відділень АТ "Укрпошта".

Джерело: столична поліція, Київська міська прокуратураСБУ

Дослівно поліція: "Агресор не полишає спроб дестабілізувати українське суспільство всередині країни щоразу вигадуючи нові провокації – останніми з них, на території столиці виявились підпали поштових відділень. Для знищення таких об’єктів інфраструктури ворожі спецслужби активно вербують молодь, користуючись їх необізнаністю та мотивуючи "легким" заробітком".

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Деталі: Правоохоронці інформують, що за останні декілька днів у Києві відбулись підпали трьох поштових відділень – перші два випадки трапились у Солом’янському районі, де вогнем було пошкоджено вхідні двері, а у Дарницькому районі вигоріло приміщення та відправлення громадян.

 

Всі випадки траплялись під час комендантської години, відповідальність за порушення якої законодавством досі не передбачена, звертають увагу в поліції.

За даними слідства, до скоєння підпалів причетний 16-річний уродженець Житомирської області, студент столичного коледжу. Пропозицію про "підробіток" він отримав під час спілкування із анонімним телеграм-каналом. Порушник за допомогою запалювальної суміші підпалив двері двох відділень, та розбивши скло в ще одному, запалив його зсередини.

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Студент діяв за чіткими вказівками свого куратора, надсилаючи йому відео з підтвердженням виконаного завдання. За кожен "об’єкт" ворожі спецслужби РФ обіцяли грошову винагороду, яку юнак так і не отримав.

Слідчі затримали неповнолітнього палія та оголосили йому про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України - умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу. Наразі вирішується питання щодо взяття його під варту.

За скоєне молодику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

УкрпоштапожежадиверсантиКиїв
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