В Киеве подожгли три отделения "Укрпочты": полиция задержала студента колледжа

В Киеве задержали 16-летнего студента колледжа за поджог трех отделений АО "Укрпочта".

Источник: столичная полиция, Киевская городская прокуратура, СБУ

Дословно полиция: "Агрессор не оставляет попыток дестабилизировать украинское общество внутри страны каждый раз придумывая новые провокации - последними из них, на территории столицы оказались поджоги почтовых отделений. Для уничтожения таких объектов инфраструктуры вражеские спецслужбы активно вербуют молодежь, пользуясь их неосведомленностью и мотивируя "легким" заработком".

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Детали: Правоохранители информируют, что за последние несколько дней в Киеве состоялись поджоги трех почтовых отделений - первые два случая произошли в Соломенском районе, где огнем были повреждены входные двери, а в Дарницком районе выгорело помещение и отправления граждан.

Все случаи происходили во время комендантского часа, ответственность за нарушение которого законодательством до сих пор не предусмотрена, обращают внимание в полиции.

По данным следствия, к совершению поджогов причастен 16-летний уроженец Житомирской области, студент столичного колледжа. Предложение о "подработке" он получил во время общения с анонимным телеграмм-каналом. Нарушитель с помощью зажигательной смеси поджег двери двух отделений, и разбив стекло в еще одном, поджег его изнутри.

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Студент действовал по четким указаниям своего куратора, отправляя ему видео с подтверждением выполненного задания. За каждый "объект" вражеские спецслужбы РФ обещали денежное вознаграждение, которое юноша так и не получил.

Следователи задержали несовершеннолетнего поджигателя и объявили ему о подозрении по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины - умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога. Сейчас решается вопрос о взятии его под стражу.

За содеянное молодому человеку грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.