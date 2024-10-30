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Наводнение в Испании унесло жизни почти 100 человек, объявили трехдневный траур

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникСреда, 30 октября 2024, 21:02
Наводнение в Испании унесло жизни почти 100 человек, объявили трехдневный траур
Фото - El Pais

Количество погибших в результате сильнейших за последние десятилетия наводнений на востоке и юге Испании возросло до 95 по состоянию на вечер среды, 30 октября.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на El Pais

Детали: По состоянию на 20:00 по Киеву в результате наводнений в Испании погибли 92 человека в Валенсии, один – в провинции Малага и еще двое – в Кастилья-Ла-Манче.

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Министр территориальной политики Испании Анхель Виктор Торрес объявил трехдневный траур в связи со стихийным бедствием и пообещал оказать "всю необходимую помощь" пострадавшим регионам из государственного и европейских фондов.

Из-за стихии 115 тысяч человек остались без света, дороги и железнодорожное сообщение между Мадридом и Валенсией были перекрыты, десятки жителей Валенсии были вынуждены провести ночь на крышах автомобилей, магазинов или заправочных станций.

Как известно, внезапные наводнения начались в Испании 29 октября из-за мощных ливней.

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В ЕС на фоне смертоносной стихии заявляли, что готовы оказать помощь Испании, однако пока не получали соответствующих запросов. В частности, о помощи стране информировала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Сообщалось, что Министерство обороны Испании предлагает предоставить мобильные морги для пострадавших от наводнений районов, поскольку есть опасения, что число жертв может возрасти.

Испания
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