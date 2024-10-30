У Польщі під час затримання поліцією помер 48-річний українець

48-річний громадянин України загинув під час поліцейської операції неподалік міста Ключборк в Опольському воєводстві.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на RMF FM

Деталі: Українець, як зазначається, приїхав для працевлаштування до однієї з фірм у селі Кшивізна, що під Ключборком. Власник фірми, за словами правоохоронців, викликав поліцію через агресивну поведінку чоловіка.

Реклама:

Коли поліцейські прибули на місце, громадянин України відмовився назвати себе і не реагував на їхні команди, хоча розмовляв польською мовою.

Поліцейська і патрульний вирішили доставити чоловіка до відділку для встановлення його особи, але він почав чинити опір. Правоохоронці намагалися надіти на нього наручники та застосовували різні прийоми.

Раптом 48-річний українець знепритомнів. Швидка допомога, яку викликали на місце, не змогла привести чоловіка до тями.

РЕКЛАМА:

Польська прокуратура вже розпочала розслідування за фактом ненавмисного вбивства. Призначено розтин, а також токсикологічну та гістопатологічну експертизи тіла померлого, пише RMF FM.

Нагадаємо, у вересні на півночі Польщі загинули двоє неповнолітніх громадян України, які втрапили у ДТП, втікаючи від поліції.