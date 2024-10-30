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В Польше при задержании полицией умер 48-летний украинец

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникСреда, 30 октября 2024, 21:56
В Польше при задержании полицией умер 48-летний украинец
Иллюстративное фото - Getty Images

48-летний гражданин Украины погиб во время полицейской операции недалеко от города Ключборк в Опольском воеводстве.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM

Детали: Украинец, как отмечается, приехал для трудоустройства в одну из фирм в селе Кшивизна, что под Ключборком. Владелец фирмы, по словам правоохранителей, вызвал полицию из-за агрессивного поведения мужчины.

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Когда полицейские прибыли на место, гражданин Украины отказался назвать себя и не реагировал на их команды, хотя разговаривал на польском языке.

Полицейская и патрульный решили доставить мужчину в участок для установления его личности, но он начал сопротивляться. Правоохранители пытались надеть на него наручники и применяли различные приемы.

Вдруг 48-летний украинец потерял сознание. Скорая помощь, которую вызвали на место, не смогла привести мужчину в чувство.

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Польская прокуратура уже начала расследование по факту непредумышленного убийства. Назначено вскрытие, а также токсикологическую и гистопатологическую экспертизы тела умершего, пишет RMF FM.

Напомним, в сентябре на севере Польши погибли двое несовершеннолетних граждан Украины, которые попали в ДТП, убегая от полиции.

Польшаполиция
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