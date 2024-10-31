Російські війська атакують безпілотниками: у кількох областях повітряна тривога
Увечері 30 жовтня російські війська запустили на територію України ударні безпілотники.
Джерело: Повітряні сили в Telegram
Деталі: О 18:13 Повітряні сили повідомили про загрозу застосування ударних БпЛА для Харківської, Полтавської та Дніпропетровської областей.
О 18:36 стало відомо про БпЛА типу "Шахед" на півночі Харківщини курсом на південний захід; "Шахеди" на півдні Харківщини курсом на Дніпропетровщину; БпЛА в районі Полтави курсом на південь та БпЛА на півночі Дніпропетровщини у напрямку Дніпра.
О 19:00 попередили про дрони в районі Дніпра та Павлограда, на Харківщині курсом на південний захід; в районі Полтави; на півдні Полтавщини курсом на Кременчук, БпЛА з півдня Харківщини на Донеччину.
О 19:08 військові написали про "Шахеди" в районі Харкова та БпЛА з Дніпропетровщини на Запоріжжя.
О 19:12 стало відомо про БпЛА з Полтавщини на Кіровоградщину.
О 19:49 повідомили про БпЛА:
- з півночі Харківщини в напрямку Харкова;
- на півдні курсом на Дніпропетровщину;
- на півдні Полтавщини в районі Кременчука;
- на сході Полтавщини курсом на захід;
- на півночі та центрі Дніпропетровщини курсом на південь;
- на сході Кіровоградщини курсом на південний захід.
О 20:24 стало відомо про БпЛА над Запоріжжям.
О 20:32 повідомили про "БпЛА" на півночі, сході та центрі Дніпропетровщини курсом на південь.
О 21:05 військові попередили про групу БпЛА на сході Сумщини курсом на південний захід та на Дніпропетровщині та в Запорізькій області.
Згодом, о 21:29 з'явилась інформація про БпЛА на межі Сумщини та Полтавщини курсом на південь.
О 21:52 повідомили про дрон на півночі Херсонщини курсом на південь.
О 22:02 стало відомо про безпілотники на півночі Харківщини курсом на південний схід.
О 00:45 Повітряні сили оновили рух ворожих безпілотників:
- "Шахед" на заході Сумщини, курсом на Чернігівщину.
- "Шахеди" в центрі та на півдні Сумщини, курсом на Полтавщину.
- "Шахед" в Черкаській області, в напрямку Черкас.
- "Шахед" на півдні Полтавщини, в північно-західному напрямку.
О 1:11 стало відомо про:
- "Шахед" на заході Сумщини, курсом на Чернігівщину.
- Група "Шахедів" в з Сумщини, курсом на Полтавщину та Чернігівщину.
- "Шахед" в Черкаській області, курсом на Київщину.
- "Шахеди" на півдні Полтавщини в північно-західному та південному напрямку.
О 2:25 військові оновили місця перебування безпілотників:
- "Шахед" на Чернігівщині.
- "Шахед" з Сумщини, курсом на Чернігівщину.
- "Шахед" в Черкаській області, курсом на Київщину.
- "Шахеди" на Полтавщині в північно-західному та південному напрямку.
- "Шахеди" на півночі Київщини, в південному напрямку, на сході та заході Київщини курсом на Житомирщину.
О 4:44 військові повідомили про "Шахед" на півдні Житомирщини, курсом на захід, та "Шахед" на півдні Черкащини, в напрямку на північний схід.
О 4:57 військові зафіксували "Шахед" на півночі Вінниччини, курсом на південний захід.