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Російські війська атакують безпілотниками: у кількох областях повітряна тривога

Тетяна ОлійникЧетвер, 31 жовтня 2024, 01:25
Російські війська атакують безпілотниками: у кількох областях повітряна тривога
фото - getty images

Увечері 30 жовтня російські війська запустили на територію України ударні безпілотники.

Джерело: Повітряні сили в Telegram

Деталі: О 18:13 Повітряні сили повідомили про загрозу застосування ударних БпЛА для Харківської, Полтавської та Дніпропетровської областей.

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О 18:36 стало відомо про БпЛА типу "Шахед" на півночі Харківщини курсом на південний захід; "Шахеди" на півдні Харківщини курсом на Дніпропетровщину; БпЛА в районі Полтави курсом на південь та БпЛА на півночі Дніпропетровщини у напрямку Дніпра.

О 19:00 попередили про дрони в районі Дніпра та Павлограда, на Харківщині курсом на південний захід; в районі Полтави; на півдні Полтавщини курсом на Кременчук, БпЛА з півдня Харківщини на Донеччину.

О 19:08 військові написали про "Шахеди" в районі Харкова та БпЛА з Дніпропетровщини на Запоріжжя.

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О 19:12 стало відомо про БпЛА з Полтавщини на Кіровоградщину.

О 19:49 повідомили про БпЛА: 

  • з півночі Харківщини в напрямку Харкова;
  • на півдні курсом на Дніпропетровщину;
  • на півдні Полтавщини в районі Кременчука;
  • на сході Полтавщини курсом на захід;
  • на півночі та центрі Дніпропетровщини курсом на південь;
  • на сході Кіровоградщини курсом на південний захід.

О 20:24 стало відомо про БпЛА над Запоріжжям.

О 20:32 повідомили про "БпЛА" на півночі, сході та центрі Дніпропетровщини курсом на південь.

О 21:05 військові попередили про групу БпЛА на сході Сумщини курсом на південний захід та на Дніпропетровщині та в Запорізькій області.

Згодом, о 21:29 з'явилась інформація про БпЛА на межі Сумщини та Полтавщини курсом на південь.

О 21:52 повідомили про дрон на півночі Херсонщини курсом на південь.

О 22:02 стало відомо про безпілотники на півночі Харківщини курсом на південний схід.

О 00:45 Повітряні сили оновили рух ворожих безпілотників:

  •  "Шахед" на заході Сумщини, курсом на Чернігівщину.
  • "Шахеди" в центрі та на півдні Сумщини, курсом на Полтавщину.  
  • "Шахед" в Черкаській області, в напрямку Черкас.
  • "Шахед" на півдні Полтавщини, в північно-західному напрямку.

О 1:11 стало відомо про:

  • "Шахед" на заході Сумщини, курсом на Чернігівщину.
  • Група "Шахедів" в з Сумщини, курсом на Полтавщину та Чернігівщину. 
  • "Шахед" в Черкаській області, курсом на Київщину.
  • "Шахеди" на півдні Полтавщини в північно-західному та південному напрямку.
Мапа alerts.in.ua
Мапа alerts.in.ua

О 2:25 військові оновили місця перебування безпілотників:

  • "Шахед" на Чернігівщині.
  •  "Шахед" з Сумщини, курсом на Чернігівщину.
  • "Шахед" в Черкаській області, курсом на Київщину.
  • "Шахеди" на Полтавщині в північно-західному та південному напрямку.
  • "Шахеди" на  півночі Київщини, в південному напрямку, на сході та заході Київщини  курсом на Житомирщину.

О 4:44 військові повідомили про "Шахед"  на півдні Житомирщини, курсом на захід, та "Шахед"  на півдні Черкащини, в напрямку на північний схід.

О 4:57 військові зафіксували "Шахед"  на півночі Вінниччини, курсом на південний захід.

повітряна тривогабезпілотникивійна
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