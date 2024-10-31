Російські війська атакують безпілотниками: у кількох областях повітряна тривога

Увечері 30 жовтня російські війська запустили на територію України ударні безпілотники.

Джерело: Повітряні сили в Telegram

Деталі: О 18:13 Повітряні сили повідомили про загрозу застосування ударних БпЛА для Харківської, Полтавської та Дніпропетровської областей.

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О 18:36 стало відомо про БпЛА типу "Шахед" на півночі Харківщини курсом на південний захід; "Шахеди" на півдні Харківщини курсом на Дніпропетровщину; БпЛА в районі Полтави курсом на південь та БпЛА на півночі Дніпропетровщини у напрямку Дніпра.

О 19:00 попередили про дрони в районі Дніпра та Павлограда, на Харківщині курсом на південний захід; в районі Полтави; на півдні Полтавщини курсом на Кременчук, БпЛА з півдня Харківщини на Донеччину.

О 19:08 військові написали про "Шахеди" в районі Харкова та БпЛА з Дніпропетровщини на Запоріжжя.

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О 19:12 стало відомо про БпЛА з Полтавщини на Кіровоградщину.

О 19:49 повідомили про БпЛА:

з півночі Харківщини в напрямку Харкова;

на півдні курсом на Дніпропетровщину;

на півдні Полтавщини в районі Кременчука;

на сході Полтавщини курсом на захід;

на півночі та центрі Дніпропетровщини курсом на південь;

на сході Кіровоградщини курсом на південний захід.

О 20:24 стало відомо про БпЛА над Запоріжжям.

О 20:32 повідомили про "БпЛА" на півночі, сході та центрі Дніпропетровщини курсом на південь.

О 21:05 військові попередили про групу БпЛА на сході Сумщини курсом на південний захід та на Дніпропетровщині та в Запорізькій області.

Згодом, о 21:29 з'явилась інформація про БпЛА на межі Сумщини та Полтавщини курсом на південь.

О 21:52 повідомили про дрон на півночі Херсонщини курсом на південь.

О 22:02 стало відомо про безпілотники на півночі Харківщини курсом на південний схід.

О 00:45 Повітряні сили оновили рух ворожих безпілотників:

"Шахед" на заході Сумщини, курсом на Чернігівщину.

"Шахеди" в центрі та на півдні Сумщини, курсом на Полтавщину.

"Шахед" в Черкаській області, в напрямку Черкас.

"Шахед" на півдні Полтавщини, в північно-західному напрямку.

О 1:11 стало відомо про:

"Шахед" на заході Сумщини, курсом на Чернігівщину.

Група "Шахедів" в з Сумщини, курсом на Полтавщину та Чернігівщину.

"Шахед" в Черкаській області, курсом на Київщину.

"Шахеди" на півдні Полтавщини в північно-західному та південному напрямку.

Мапа alerts.in.ua

О 2:25 військові оновили місця перебування безпілотників:

"Шахед" на Чернігівщині.

"Шахед" з Сумщини, курсом на Чернігівщину.

"Шахед" в Черкаській області, курсом на Київщину.

"Шахеди" на Полтавщині в північно-західному та південному напрямку.

"Шахеди" на півночі Київщини, в південному напрямку, на сході та заході Київщини курсом на Житомирщину.

О 4:44 військові повідомили про "Шахед" на півдні Житомирщини, курсом на захід, та "Шахед" на півдні Черкащини, в напрямку на північний схід.

О 4:57 військові зафіксували "Шахед" на півночі Вінниччини, курсом на південний захід.