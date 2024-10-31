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Российские войска атакуют беспилотниками: в нескольких областях воздушная тревога

Татьяна ОлейникЧетверг, 31 октября 2024, 01:25
Российские войска атакуют беспилотниками: в нескольких областях воздушная тревога
фото - getty images

Вечером 30 октября российские войска запустили на территорию Украины ударные беспилотники.

Источник: Воздушные силы в Telegram

Детали: В 18:13 Воздушные силы сообщили об угрозе применения ударных БпЛА для Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областей.

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В 18:36 стало известно о БпЛА типа "Шахед" на севере Харьковщины курсом на юго-запад; "Шахеды" на юге Харьковщины курсом на Днепропетровщину; БпЛА в районе Полтавы курсом на юг и БпЛА на севере Днепропетровщины в направлении Днепра.

В 19:00 предупредили о дронах в районе Днепра и Павлограда, на Харьковщине курсом на юго-запад; в районе Полтавы; на юге Полтавщины курсом на Кременчук, БпЛА с юга Харьковщины на Донетчину.

В 19:08 военные написали о "Шахедах" в районе Харькова и БпЛА с Днепропетровщины на Запорожье.

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В 19:12 стало известно о БпЛА с Полтавщины на Кировоградщину.

В 19:49 сообщили о БПЛА:

  • с севера Харьковщины в направлении Харькова;
  • на юге курсом на Днепропетровщину;
  • на юге Полтавщины в районе Кременчуга;
  • на востоке Полтавщины курсом на запад;
  • на севере и центре Днепропетровщины курсом на юг; на севере и центре Днепропетровщины курсом на юг;
  • на востоке Кировоградщины курсом на юго-запад.

В 20:24 стало известно о БпЛА над Запорожьем.

В 20:32 сообщили о "БпЛА" на севере, востоке и центре Днепропетровщины курсом на юг.

В 21:05 военные предупредили о группе БпЛА на востоке Сумщины курсом на юго-запад и на Днепропетровщине и в Запорожской области.

В 21:05 военные предупредили о группе БпЛА на востоке Сумщины курсом на юго-запад и на Днепропетровщине и в Запорожской области.

Впоследствии, в 21:29 появилась информация о БПЛА на границе Сумщины и Полтавщины курсом на юг.

В 21:52 сообщили о дроне на севере Херсонщины курсом на юг.

В 22:02 стало известно о беспилотниках на севере Харьковщины курсом на юго-восток.

В 00:45 Воздушные силы обновили движение вражеских беспилотников:

  • "Шахед" на западе Сумщины, курсом на Черниговщину.
  • "Шахеды" в центре и на юге Сумщины, курсом на Полтавщину.
  • "Шахед" в Черкасской области, в направлении Черкасс.
  • "Шахед" на юге Полтавщины, в северо-западном направлении.

В 1:11 стало известно:

  • "Шахед" на западе Сумщины, курсом на Черниговщину.
  • Группа "Шахедов" в с Сумщины, курсом на Полтавщину и Черниговщину.
  • "Шахед" в Черкасской области, курсом на Киевщину.
  • "Шахеды" на юге Полтавщины в северо-западном и южном направлении.
Карта alerts.in.ua
Карта alerts.in.ua

В 2:25 военные обновили места пребывания беспилотников:

  • "Шахед" на Черниговщине.
  • "Шахед" из Сумской области, курсом на Черниговщину.
  • "Шахед" в Черкасской области, курсом на Киевщину.
  • "Шахеды" на Полтавщине в северо-западном и южном направлении.
  • "Шахеды" на севере Киевщины, в южном направлении, на востоке и западе Киевщины курсом на Житомирщину.

В 4:44 военные сообщили о "Шахеде" на юге Житомирщины, курсом на запад, и "Шахеде" на юге Черкасской области, в направлении на северо-восток.

В 4:57 военные зафиксировали "Шахед" на севере Винницкой области, курсом на юго-запад.

воздушная тревогабеспилотникивойна
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