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Генштаб: Найгарячішою залишається ситуація на Курахівському та Покровському напрямках

Тетяна ОлійникЧетвер, 31 жовтня 2024, 00:02
Генштаб: Найгарячішою залишається ситуація на Курахівському та Покровському напрямках
Ілюстративне фото - Генштаб ЗСУ

На фронті за добу 30 жовтня відбулось 134 бойових зіткнення. Найгарячішою залишалася ситуація на Курахівському та Покровському напрямках.

Джерело: зведення Генштабу станом на 22:00 30 жовтня

Дослівно: "За сьогодні противник завдав по території України один ракетний та 58 авіаційних ударів (задіяв, зокрема, одну ракету та 68 КАБ), використав для ураження 663 дрони-камікадзе. Здійснив понад 3800 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів".

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Деталі: На Харківському напрямку ворог один раз атакував неподалік Вовчанська.

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня 20 разів намагався просунутися до наших позицій неподалік Синьківки, Новоосинового, Колісниківки, Першотравневого, Піщаного, Кругляківки, Зеленого Гаю, Вишневого, Богуславки, Петропавлівки, Лозової та Загризового. На даний час тривають два боєзіткнення.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала 11 разів в районах Катеринівки, Греківки, Тернів, Зарічного, Дружелюбівки та у Серебрянському лісництві.

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На Сіверському напрямку ворог двічі протягом дня намагався прорвати нашу оборону в районах населених пунктів Верхньокам’янське та Білогорівка.

На Краматорському напрямку активність ворога вилилася в одне бойове зіткнення поблизу Часового Яру.

На Торецькому - атак не було, проте ворог завдав авіаційного удару некерованими ракетами по населеному пункту Дружба.

Ворог 26 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Покровському напрямку. Від початку доби окупанти в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Мирноград, Лисівка, Сухий Яр, Новогродівка, Вишневе, Крутий Яр та Селидове 22 рази отримали жорстку відсіч від наших захисників.

На Курахівському напрямку ворог атакував наші позиції поблизу Новоселидівки, Новодмитрівки, Іллінки, Максимільянівки, Гострого, Єлизаветівки, Дальнього, Антонівки, Курахівки, Кремінної Балки, Вознесенки та Катеринівки.

На Времівському напрямку наші війська відбивали атаки противника, поблизу Богоявленки, Максимівки та Новоукраїнки.

На Гуляйпільському напрямку ворог здійснив одну марну спробу потіснити наших захисників із займаних рубежів поблизу населеного пункту Чарівне.

На Оріхівському напрямку агресор завдав авіаційних ударів по населеним пунктам Мала Токмачка та Преображенка.

Сили оборони України продовжують ведення операції в Курській області, на даний час по її території завдано 19 ударів 20 російськими керованими авіабомбами.

Генштаббойові діївійна
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