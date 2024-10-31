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Генштаб: Самой горячей остается ситуация на Кураховском и Покровском направлениях

Татьяна ОлейникЧетверг, 31 октября 2024, 00:02
Генштаб: Самой горячей остается ситуация на Кураховском и Покровском направлениях
Иллюстративное фото - Генштаб ВСУ

На фронте за сутки 30 октября состоялось 134 боевых столкновения. Самой горячей оставалась ситуация на Кураховском и Покровском направлениях.

Источник: сводка Генштаба по состоянию на 22:00 30 октября

Дословно: "За сегодня противник нанес по территории Украины один ракетный и 58 авиационных ударов (задействовал, в частности, одну ракету и 68 УАБ), использовал для поражения 663 дроны-камикадзе. Осуществил более 3800 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов".

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Детали: На Харьковском направлении враг один раз атаковал неподалеку Волчанска.

На Купянском направлении враг в течение дня 20 раз пытался продвинуться к нашим позициям неподалеку Синьковки, Новоосинового, Колесниковки, Первомайского, Песчаного, Кругляковки, Зеленого Гая, Вишневого, Богуславки, Петропавловки, Лозовой и Загрызово. В настоящее время продолжаются два боестолкновения.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 11 раз в районах Катериновки, Грековки, Тернов, Заречного, Дружелюбовки и в Серебрянском лесничестве.

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На Северском направлении враг дважды в течение дня пытался прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Верхнекаменское и Белогоровка.

На Краматорском направлении активность врага вылилась в одно боевое столкновение вблизи Часового Яра.

На Торецком - атак не было, однако враг нанес авиационный удар неуправляемыми ракетами по населенному пункту Дружба.

Враг 26 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Покровском направлении. С начала суток оккупанты в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Мирноград, Лисовка, Сухой Яр, Новогродовка, Вишневое, Крутой Яр и Селидово 22 раза получили жесткий отпор от наших защитников.

На Кураховском направлении враг атаковал наши позиции вблизи Новоселидовки, Новодмитровки, Ильинки, Максимильяновки, Острого, Елизаветовки, Дальнего, Антоновки, Кураховки, Кременной Балки, Вознесенки и Катериновки.

На Времовском направлении наши войска отражали атаки противника, вблизи Богоявленки, Максимовки и Новоукраинки.

На Гуляйпольском направлении враг совершил одну тщетную попытку потеснить наших защитников с занимаемых рубежей вблизи населенного пункта Чаривне.

На Ореховском направлении агрессор нанес авиационные удары по населенным пунктам Малая Токмачка и Преображенка.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции в Курской области, в настоящее время по ее территории нанесено 19 ударов 20 российскими управляемыми авиабомбами.

Генштаббоевые действиявойна
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