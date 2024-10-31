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Северная Корея запустила баллистическую ракету

Алена ИвашкивЧетверг, 31 октября 2024, 02:40
Северная Корея запустила баллистическую ракету
фото: Yonhap

Северная Корея выпустила баллистическую ракету в сторону Восточного моря в четверг утром по местному времени.

Источник: Yonhap со ссылкой на военных Южной Кореи

Детали: Военные не предоставили никаких подробностей, заявив, что анализ продолжается.

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Запуск состоялся через несколько часов после того, как руководители оборонных ведомств Южной Кореи и Соединенных Штатов осудили развертывание войск Северной Кореи в России.

Последний раз Северная Корея выпустила несколько баллистических ракет малой дальности 18 сентября.

Северная КореяЯпония
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