ЗМІ: Трамп заявив Нетаньягу, що хоче завершення конфлікту в Газі до свого можливого президенства

Кандидат у президенти США від республіканців Дональд Трамп заявив ізраїльському прем'єру Біньяміну Нетаньягу, що в разі його перемоги на виборах Ізраїль повинен буде завершити конфлікт у Газі до старту його президентства.

Джерело: The Times of Israel із посиланням на джерела

Деталі: Два джерела, обізнані із ситуацією, заявили, що Трамп сказав про це Нетаньягу під час візиту прем'єра в резиденцію експрезидента Мар-а-Лаго в липні цього року.

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Водночас Трамп не ставив конкретних умов, а лише заявив, що хоче, щоб Ізраїль офіційно оголосив про завершення конфлікту. На думку Трампа, ЦАХАЛ, імовірно, зможе продовжити обмежену діяльність і після його можливого вступу на посаду.

Співрозмовники видання зазначили, що частиною перемоги, яку Трамп хоче побачити до своєї можливої інавгурації, має стати повернення ізраїльських заручників із Сектора Гази.

У виданні нагадали, що Нетаньягу вже давно підкреслює, що Ізраїль збереже переважний контроль над безпекою в Газі в осяжному майбутньому після війни, а інші ізраїльські чиновники говорять про те, що ЦАХАЛ збереже там буферну зону.