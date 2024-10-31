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СМИ: Трамп заявил Нетаньяху, что хочет завершения конфликта в Газе до своего возможного президентства

Татьяна ОлейникЧетверг, 31 октября 2024, 07:33
СМИ: Трамп заявил Нетаньяху, что хочет завершения конфликта в Газе до своего возможного президентства
Биньямин Нетаньяху. фото - getty images

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп заявил израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху, что в случае его победы на выборах Израиль должен будет завершить конфликт в Газе до старта его президентства.

Источник: The Times of Israel со ссылкой на источники

Детали: Два источника, знакомые с ситуацией, заявили, что Трамп сказал об этом Нетаньяху во время визита премьера в резиденцию экс-президента Мар-а-Лаго в июле этого года.

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При этом Трамп не ставил конкретных условий, а лишь заявил, что хочет, чтобы Израиль официально объявил о завершении конфликта. По мнению Трампа, ЦАХАЛ, вероятно, сможет продолжить ограниченную деятельность и после его возможного вступления в должность.

Собеседники издания отметили, что частью победы, которую Трамп хочет увидеть до своей возможной инаугурации, должно стать возвращение израильских заложников из Сектора Газа.

В издании напомнили, что Нетаньяху уже давно подчеркивает, что Израиль сохранит преимущественный контроль над безопасностью в Газе в обозримом будущем после войны, а другие израильские чиновники говорят о том, что ЦАХАЛ сохранит там буферную зону.

ТрампИзраильСектор Газа
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