Вербував агентів для ФСБ та шпигував для ворога: СБУ затримала агента РФ на Буковині
Служба безпеки України затримала на Буковині російського агента та його поплічника, які шпигували для ворога.
Джерело: СБУ, Чернівецька обласна прокуратура
Деталі: 41-річному жителю Чернівців повідомили про підозру за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану.
За даними слідства, співпрацю з представниками РФ чернівчанин налагодив ще у 2014 році. Тоді, за дорученням біпатрида (особа з множинним громадянством –ред.), який перебуває на території країни-агресора, він проводив вербувальні бесіди з мешканцями області та залучав їх до так званого "антимайдану".
Після повномасштабного вторгнення, чоловік погодився допомагати представникам спецслужб РФ у протидії мобілізації в області та збору розвідданих для ворога.
Він поширював кремлівські наративи, заперечував легітимність державної влади в Україні та намагався створювати альтернативні "органи місцевого самоврядування", додають у спецслужбі.
На виконання вказівок спецслужб РФ щодо збору даних про логістичний маршрут зброї та боєприпасів залізницею, буковинець фіксував рух вантажних вагонів Чернівецькою областю.
Текстові, графічні та відеоповідомлення він надсилав куратору у месенджері "Telegram". Російського агента правоохоронці затримали у Чернівцях після надсилання ФСБ РФ чергового звіту.
Крім того, правоохоронці встановили, що до виконання одного із завдань він залучив знайомого жителя Чернівців – 35-річного місцевого безробітного, якого він нібито міг "відмазати" від призову.
Спільнику повідомлено про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про переміщення зброї та боєприпасів, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
Суд арештував підозрюваних. Слідство триває.