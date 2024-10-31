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Вербував агентів для ФСБ та шпигував для ворога: СБУ затримала агента РФ на Буковині

Валентина РоманенкоЧетвер, 31 жовтня 2024, 11:36
Вербував агентів для ФСБ та шпигував для ворога: СБУ затримала агента РФ на Буковині
фото прокуратури

Служба безпеки України затримала на Буковині російського агента та його поплічника, які шпигували для ворога.

Джерело: СБУ, Чернівецька обласна прокуратура

Деталі: 41-річному жителю Чернівців повідомили про підозру за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану.

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За даними слідства, співпрацю з представниками РФ чернівчанин налагодив ще у 2014 році. Тоді, за дорученням біпатрида (особа з множинним громадянством –ред.), який перебуває на території країни-агресора, він проводив вербувальні бесіди з мешканцями області та залучав їх до так званого "антимайдану".

Після повномасштабного вторгнення, чоловік погодився допомагати представникам спецслужб РФ у протидії мобілізації в області та збору розвідданих для ворога.

Він поширював кремлівські наративи, заперечував легітимність державної влади в Україні та намагався створювати альтернативні "органи місцевого самоврядування", додають у спецслужбі.

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На виконання вказівок спецслужб РФ щодо збору даних про логістичний маршрут зброї та боєприпасів залізницею, буковинець фіксував рух вантажних вагонів Чернівецькою областю.

Текстові, графічні та відеоповідомлення він надсилав куратору у месенджері "Telegram".  Російського агента правоохоронці затримали у Чернівцях після надсилання ФСБ РФ чергового звіту.

Крім того, правоохоронці встановили, що до виконання одного із завдань він залучив знайомого жителя Чернівців – 35-річного місцевого безробітного, якого він нібито міг "відмазати" від призову.

 

Спільнику повідомлено про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про переміщення зброї  та боєприпасів, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Суд арештував підозрюваних. Слідство триває.

держзрадаЧернівецька областьСБУ
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